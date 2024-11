Nhiều phim Hàn 'né' 'Trò chơi con mực' trên Netflix tháng cuối năm

Mùa 2 của sê ri từng "làm mưa làm gió" trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix - Trò chơi con mực (mùa 1 được xem nhiều nhất trên Netflix với tổng thời lượng hơn 1,41 tỉ giờ xem) sẽ chiếu chính thức vào ngày 26.12 tới.

Ra mắt khán giả vào những ngày cuối cùng của năm, sê ri trực tuyến này khiến cho các dự án điện ảnh trong nước phải dời lịch chiếu để tránh "đụng" lịch với bom tấn này trong thời gian phim chiếu, trong đó có nhiều phim có sự góp mặt của các tài tử đình đám xứ kim chi.

Tài tử Hàn Quốc Lee Jung Jae tái xuất trong Trò chơi con mực mùa 2 ẢNH: NETFLIX

Có tổng cộng 4 dự án điện ảnh quan trọng đã lên lịch chiếu vào tháng tới, gồm One Win (đạo diễn: Shin Yeon Shik, được đặt lịch chiếu vào ngày 4.12), The Firefighters (đạo diễn: Kwak Kyung Taek, dự kiến ra rạp cuối tháng 12 song đã dời lên ngày 4.12), About Family (đạo diễn: Yang Woo Seok; ra rạp ngày 11.12) và Harbin (đạo diễn: Woo Min Ho, dự kiến ra rạp ngày 25.12).

Trong đó lịch chiếu của 3 phim One Win, The Firefighters và About Family đều rơi vào các ngày đầu đến khoảng giữa tháng 12, tức "né" ngày chiếu của Trò chơi con mực mùa 2.

Những phim này đều được đầu tư cho mùa phim sôi động cuối năm. Phim Harbin có tài tử Hyun Bin góp mặt, kinh phí đầu tư lên đến 28 tỉ won (tương đương 21 triệu USD), kể về cuộc đời của nhà hoạt động cách mạng Ahn Jung Geun; phim The Firefighters tái hiện thảm kịch hỏa hoạn Hongje Dong (xảy ra năm 2001); One Win có tài tử Song Kang Ho góp mặt, lấy đề tài thể thao; còn About Family, có Kim Yun Seok và "hoàng tử ballad" Lee Seung Gi đóng, là một phim hài.

Phim The Firefighters tái hiện thảm kịch cứu hộ hỏa hoạn năm 2001, phải dời lịch để tránh "chen chân" với Trò chơi con mực mùa 2 ẢNH: BY FOUR M STUDIO

Mùa phim tháng 12, đặc biệt là những ngày cuối cùng của năm, cũng như thường lệ, luôn là thời điểm để các hãng phim tung ra những "át chủ bài" tại phòng vé vì thời điểm này rơi vào dịp lễ Giáng sinh. Song vì gần như cùng lên lịch chiếu nên để chọn cách ít rủi ro hơn, các nhà phát hành chỉ còn cách dời lịch.

Netflix lên lịch cho sự trở lại của Trò chơi con mực mùa 2 vào dịp cuối năm nay vì thời điểm này không chỉ rơi vào kỳ nghỉ lễ ở Hàn mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Sự điều chỉnh giữa việc phát hành phim tại rạp với trực tuyến phần nào cho thấy nhu cầu xem phim của khán giả.

Mùa 2 của Trò chơi con mực đã tung ra nhiều thông tin trước ngày khởi chiếu chính thức ẢNH: NETFLIX

Sê ri Trò chơi con mực (mùa 1 chiếu năm 2021) lấy bối cảnh giả tưởng, kể về 456 người chơi cùng tranh đoạt thứ hạng để giành phần thưởng trị giá 45,6 tỉ won - số tiền khổng lồ dành cho người thắng cuộc. Nhưng đổi lại, người chơi phải trả giá bằng mạng sống nếu thua cuộc.

Phim giúp cho tên tuổi của các nghệ sĩ Hàn vang danh toàn cầu. Riêng sê ri này nhận 14 đề cử Emmy, tài tử Lee Jung Jae thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (hạng mục Phim chính kịch) tại mùa giải. Trong mùa 2, nhân vật Seong Gi Hun của Lee Jung Jae sẽ trở lại tham gia các trò chơi 1 lần nữa và lật đổ tổ chức đứng sau các trò chơi sinh tồn.