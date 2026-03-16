Nhiều phường ở Hà Nội chưa có trường THPT công lập

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, toàn thành phố hiện có 247 trường THPT. Trong đó, THPT công lập có 124 trường, 9 trường hiệp quản. Trung bình trên mỗi đơn vị hành chính xã, phường có từ 1 - 2 trường công lập.

Tuy nhiên, có những phường không có trường THPT công lập như các phường: Định Công, Đông Ngạc, Kiến Hưng, Ngọc Hà, Phương Liệt, Tương Mai, Vĩnh Tuy…

Thiếu trường THPT công lập góp phần khiến kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội căng thẳng ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo báo cáo, việc khai thác phát triển quỹ đất, phát triển mạng cơ sở giáo dục phổ thông tại khu vực nội thành và một số huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh gặp nhiều khó khăn, tại một số quận, huyện vẫn còn thiếu thiếu trường học công lập theo quy hoạch.

Nhiều dự án xây dựng trường học trong quy hoạch trong các khu đô thị, khu nhà ở chưa được xây dựng hoặc chưa xong. Tiến độ triển khai một số dự án xây dựng trường học trong quy hoạch còn chậm; tốc độ đô thị hóa nhanh, sĩ số học sinh còn cao.

Số trường thành lập mới chưa đáp ứng với tốc độ tăng dân số cơ học tại một số khu vực đô thị hóa nhanh; chủ đầu tư chưa quan tâm xây dựng trường học trong các khu nhà ở gây ra hiện tượng quá tải của các trường học công lập hiện có trong khu vực. Một số dự án trường học trong các khu đô thị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến thực hiện dự án kéo dài.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS được tuyển vào các trường THPT công lập còn thấp, chưa đáp ứng được chủ trương phân luồng do thiếu trường, thiếu lớp học. Theo kế hoạch, năm học này, dự kiến toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Số học sinh tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, gồm trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, khoảng 88.000 em. Như vậy, có khoảng 59.000 học sinh sẽ học tại các cơ sở giáo dục tư thục.

Cần thêm gần 1.000 trường học các cấp

Theo tính toán, để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Hà Nội, từ năm 2031 đến 2045, thành phố cần thêm 986 trường. Trong đó, cấp mầm non cần nhiều nhất (441 trường), tiếp đến là tiểu học (288 trường), THCS (166) và THPT (91).

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 sẽ đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chất lượng cao và hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

33 xã, phường còn thiếu trường được ưu tiên thời gian tới, gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

Hà Nội cũng dự kiến phát triển trường có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại có diện tích từ 5 ha trở lên tại những nơi có điều kiện kinh tế phát triển.

Xây dựng hệ thống trường chuyên, trường quốc tế tại khu vực phía bắc thủ đô để phục vụ khu vực các xã thuộc huyện Đông Anh (cũ), Mê Linh (cũ), Sóc Sơn (cũ)...