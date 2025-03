Nhiều quận ở TP.HCM bị cúp nước từ hôm nay

Cúp nước ở Q.10

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ thực hiện đóng van bước phục vụ công tác giảm thất thoát nước nên cúp nước tại khu vực P.14, Q.10.

Thời gian cúp nước từ 1 - 4 giờ, ngày 14.3. Khu vực cúp nước gồm: đường B Tháng Hai lề chẵn (đoạn từ Thành Thái đến hẻm 606) và hẻm liên quan; đường Thành Thái (từ B Tháng Hai đến hẻm 51 Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Ngọc Lộc (suốt tuyến) và hẻm liên quan; chung cư Rivera Park Sài Gòn.

Q.Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước thuộc khu vực P.5, Q.Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 13.3 (tối thứ năm) đến 5 giờ, ngày 14.3 (sáng thứ sáu). Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám từ Phạm Văn Hai đến số 1036; đường Phạm Văn Hai từ Cách Mạng Tháng Tám đến Hoàng Sa; đường Hoàng Sa từ Út Tịch đến Phạm Văn Hai và các hẻm nhánh.

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại một số khu vực P.An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.3 đến 5 giờ, ngày 14.3. Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Kinh Dương Vương (khu vực mặt tiền số lẻ từ Hồ Học Lãm đến vòng xoay An Lạc) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; tuyến đường Nội Bộ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Lê Đình Dương và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; Tuyến đường Võ Văn Kiệt (khu vực mặt tiền số lẻ từ Cầu Nước Lên đến Hồ Học Lãm) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên.

Nhiều quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước từ tối nay Ảnh: TN

Tuyến đường Lê Tấn Bê (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; các tuyến đường, hẻm trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Lê Cơ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc, Q.Bình Tân.

Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hẻm 504 Kinh Dương Vương đến vòng xoay An Lạc) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực các P.An Lạc, An Lạc A,

Tuyến hẻm 504 Kinh Dương Vương; tuyến đường vào Khu Y tế Kỹ Thuật Cao và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc A, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.

Q.8

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại một số khu vực P.5, Q.8. Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 14.3.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Bông Sao (từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu); đường quốc lộ 50 (từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu); dãy số lẻ đường Bùi Minh Trực (từ quốc lộ 50 đến Bông Sao); dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu (từ quốc lộ 50 đến Bông Sao).

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại một số khu vực P.13, Q.6. Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.3 đến 3 giờ, ngày 14.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom (số lẻ) (vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường Kinh Dương Vương (số chẵn) (vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương); đường An Dương Vương (số chẵn) (Kinh Dương Vương - Bà Hom); đường Đặng Nguyên Cẩn (2 bên) (Kinh Dương Vương - Bà Hom).

Q.Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại một số khu vực P.19, Q.Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.3 đến 5 giờ, ngày 14.3. Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 59 đến 107 đường Nguyễn Văn Lạc; toàn bộ đường Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q.Bình Thạnh.