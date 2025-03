Nhiều quận ở TP.HCM sẽ cúp nước từ hôm nay 17.3

Cúp nước ở Q.1

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước vì thực hiện công tác sửa chữa ống mục khu vực DMA 1F01A, 1F02A và 1A13A tại khu vực P.Đa Kao và Bến Nghé, Q.1.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.3 đến 5 giờ, ngày 18.3. Khu vực thi công sửa chữa gồm: giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Giai; Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu và khu vực cúp nước toàn bộ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1.

Q.Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo thực hiện việc đóng van bước DMA 03-01 để khoanh vùng rò rỉ, phục vụ công tác giảm thất thoát nước trên địa bàn nên sẽ cúp nước tại một số khu vực P.2, Q.Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 17.3 (tối thứ hai) đến 5 giờ, ngày 18.3 (sáng thứ ba). Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ (số lẻ) từ Lê Văn Sỹ đến đường Phạm Văn Hai; đường Lê Văn Sỹ (số chẵn) từ đường Phạm Văn Hai đến Hoàng Văn Thụ; đường Phạm Văn Hai (số chẵn) từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Lê Văn Sỹ và các hẻm nhánh; đường Nguyễn Trọng Tuyển, đường Bùi Thị Xuân và các hẻm nhánh.

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.3 đến 5 giờ, ngày 20.3; từ 22 giờ, ngày 20.3 đến 5 giờ, ngày 21.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8, 12, 13 và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Kênh Nước Đen và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Kênh Nước Đen và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Gò Xoài và các đường, hẻm nhánh; các tuyến hẻm đường Chiến Lược và các hẻm nhánh; tuyến đường Mã Lò (bên số chẵn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Lê Văn Quới) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân.

Nhiều quận ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối hôm nay Ảnh: TN

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.13, Q.6.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.3 đến 3 giờ, ngày 19.3.Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom (số lẻ) từ vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường An Dương Vương (số chẵn) từ Kinh Dương Vương - Bà Hom; đường Đặng Nguyên Cẩn (2 bên) từ đường Kinh Dương Vương - Bà Hom.

Q.Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực P.15, Q.Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 0 -5 giờ, ngày 19.3. Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ P.15, Q.Phú Nhuận.

Q.Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực P.27, Q.Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.3 đến 5 giờ, ngày 19.3; từ 22 giờ, ngày 19.3 đến 5 giờ, ngày 20.3. Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 2 đến 158, đường Bình Quới, P.27; toàn bộ đường Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh.

TP.Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực P.Tam Bình, Tam Phú, TP.Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 18.3 đến 5 giờ, ngày 19.3. Khu vực cúp nước gồm: khu phố 1, 2, 3 P.Tam Bình; khu phố 1, 2 P.Tam Phú; Bệnh viện TP.Thủ Đức, P.Tam Phú.