Cúp nước ở Q.Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.2, Q.Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 22.5 đến 5 giờ ngày 23.5; từ 22 giờ ngày 23.5 đến 5 giờ ngày 24.5.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 12, 36, 52, 64 đường Cù Lao, P.2.

Q.Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.4 và 2, Q.Tân Bình.

Ở P.4, thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 20.5 đến 5 giờ ngày 21.5. Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, Út Tịch, Lê Bình và các hẻm nhánh, thuộc P.4.

Ở P.2, thời gian cúp nước 22 giờ ngày 20.5 đến 5 giờ ngày 21.5. Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sơn (số chẵn) từ đường Trà Khúc đến số 60C; đường Trường Sơn (số lẻ) từ Hương Giang đến Thăng Long; đường Lam Sơn từ Cửu Long đến Sông Nhuệ; đường Cửu Long (số chẵn) từ số 2 đến số 76; đường Hương Giang và các hẻm nhánh; đường Trà Khúc, Sông Đà, Sông Đáy, Sông Nhuệ, Tản Viên, Đồng Nai, Tiền Giang, Sông Thương, Đống Đa, Sông Thao và các hẻm nhánh; nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Q.Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 20.5 đến 5 giờ ngày 21.5. Khu vực cúp nước gồm: hẻm 305 và 368 Tân Sơn Nhì, hẻm 70 Trần Văn Ơn, hẻm 68 và 91 Trần Tấn, hẻm 100 Nguyễn Quý Anh và các hẻm nhánh thuộc P.Tân Sơn Nhì.

Nhiều quận ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối nay 20.5 Ảnh: Phạm Hữu

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.10 và P.11, Q.6.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 20.5 đến 5 giờ ngày 21.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ đường Bình Phú - An Dương Vương, thuộc P.11; đường An Dương Vương (2 bên) từ đường Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng, thuộc P.10, 11; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) từ đường Bình Phú - An Dương Vương thuộc P.10; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang - An Dương Vương; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang - An Dương Vương) thuộc P.10 và P.11.

TP.Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.Bình Trưng Đông, Phú Hữu, Long Trường, TP.Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 22.5 đến 5 giờ ngày 23.5.

Khu vực cúp nước gồm: lề trái từ số 679 đến 1005, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông; lề trái từ số 735 đến 769 và các hẻm, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu; đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phú Hữu và Bình Trưng Đông.

Ở P.Long Trường, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 20.5 đến 5 giờ ngày 21.5. Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Xương Trạch.

Ở P.Phú Hữu, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 21.5 đến 5 giờ ngày 22.5; từ 22 giờ ngày 22.5 đến 5 giờ ngày 23.5.

Khu vực cúp nước gồm một phần đường Nguyễn Duy Trinh số chẵn và số lẻ, đường 836, P.Phú Hữu.