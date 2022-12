Nhiều rượu ngoại, bánh kẹo, giày dép... nhập lậu, kém chất lượng bị phát hiện trước tết

Ngay từ đầu tháng 12, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai công tác quản lý thị trường đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Mới đây, hàng loạt thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nhái... đã liên tiếp bị phát hiện.

Cụ thể, ngày 15.12, Công an tỉnh và Cục QLTT tỉnh Quảng Bình phối hợp bắt giữ một ô tô do Đặng Xuân Giang (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng từ nam ra bắc có hành vi vận chuyển 2.094 chai rượu do nước ngoài sản xuất. Phương tiện vận chuyển được ngụy trang dưới hình thức là xe thư báo. Số rượu trên xe có các nhãn hiệu ngoại nhập nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đặng Xuân Giang không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, số rượu ngoại trên cũng không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định. Trị giá hàng hóa ước tính hơn 1 tỉ đồng. Theo trình bày của ông Giang, số rượu ngoại nêu trên đang được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ.





Trước đó vài ngày, Cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Hàng hóa gồm các thiết bị điện (không dán nhãn năng lượng), đồ chơi trẻ em, các loại quần áo giày dép, bánh kẹo, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc lá điếu… có tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Toàn bộ hàng hóa trên được xác định là hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tương tự, Cục QLTT tỉnh Yên Bái cũng vừa phát hiện và tạm giữ trên 7 tấn tràng trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc. Tổng cộng trên xe đang vận chuyển 7.560kg tràng trứng gà non đông lạnh, có trị giá ước tính trên 1,1 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn, không có hóa đơn chứng từ, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Một số sản phẩm đã bị biến đổi màu sắc thâm đen không đúng với bản chất tự nhiên...

Trong khi đó, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh phối hợp với Công an TP.Sông Công và Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên) kiểm tra đột xuất kho hàng do ông C.V.H - sinh năm 1991 làm chủ tại TP.Sông Công đã phát hiện có 5.840 đơn vị sản phẩm quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá ước tính khoảng trên 250 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ...