Nhiều sà lan chở đất trái phép trên tuyến kênh Mặc Cần Dưng từ Kiên Giang về An Giang

Chiều 31.5, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt quả tang 7 sà lan, ghe sắt chở đất trái phép với số lượng lớn từ nơi khác đến.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 30.5, tổ liên ngành số 1 gồm lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Thuế tỉnh và Sở TN-MT An Giang phát hiện, bắt quả tang 7 phương tiện thủy, gồm 3 sà lan và 4 ghe sắt đang chở đất trái phép với số lượng lớn trên tuyến kênh Mặc Cần Dưng, thuộc xã An Hòa, H.Châu Thành.





Thuyền trưởng các phương tiện không xuất trình cho lực lượng chức năng kiểm tra các giấy phép về khai thác đất do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí khai thác hoặc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số đất đang vận chuyển. Bước đầu các thuyền trưởng của 7 phương tiện chở đất trái phép khai nhận, số đất trên được khai thác, vận chuyển thuê từ tỉnh Kiên Giang về giao cho các lò gạch tại H.Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hiện vụ việc sà lan, ghe sắt chở đất trái phép đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.