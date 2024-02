Nhiều sản phẩm vàng có ý nghĩa đặc biệt đầu năm mới

Thiết kế độc đáo và ý nghĩa cho năm Giáp Thìn

Theo quan điểm dân gian trong tứ linh long - lân - quy - phụng, rồng là linh vật đứng đầu, bởi rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao và là hiện thân của sự phồn vinh, giàu có cùng với sức mạnh vô song hội tụ linh khí của đất trời. Theo phong thủy, "rồng vàng" ngoài khả năng hút tài lộc còn có thể hóa giải tà khí, mang lại may mắn và thịnh vượng.

Những sản phẩm vàng của DOJI luôn được người dân chọn mua mỗi dịp đầu xuân để hướng đến nhiều điều tốt đẹp trong năm mới



Song song đó, biểu tượng Thần Tài và túi tiền Tài - Lộc, nút thắt cát tường luôn mang đến nhiều phước lành, may mắn và phúc lộc đủ đầy. Cuộc sống gia chủ trở nên hạnh phúc, ấm no, phú quý và giàu sang hơn. Trong số các sản phẩm 'trình làng", không thể bỏ qua bộ đôi vàng ép vỉ Kim Long, vàng ép vỉ Thần Tài, quà tặng vàng, trang sức charm vàng 24K và bộ sưu tập trang sức Lucky Me.

Cùng với tục mua vàng ngày vía Thần Tài của người Việt, các sản phẩm trên được dự đoán sẽ là "món quà" vô cùng đặc biệt mà nhiều người dân lựa chọn cho bản thân và gia đình, bạn bè trong dịp xuân Giáp Thìn này.

Những "điểm cộng" đặc biệt của sản phẩm vàng DOJI đầu năm mới

Nổi bật nhất trong số các sản phẩm mang đến cho khách hàng là bộ đôi "rồng vàng" ép vỉ Kim Long Chiêu Tài và Kim Long Phát Lộc, cùng bộ đôi Kim Thần Tài, đồng vàng Thần Tài Đại Phất và đồng vàng Thần Tài Thịnh Vượng đầy ý nghĩa. Tất cả sản phẩm được chế tác với hàm lượng vàng 999.9 chuẩn tuyệt đối, đa dạng trọng lượng từ 1 - 5 chỉ…phù hợp với nhu cầu tài chính của nhiều khách hàng.

Với thiết kế nhỏ gọn và tinh xảo, sản phẩm vừa là sự lựa chọn hoàn hảo để làm quà tặng cho người thân và bạn bè, vừa tiện lợi cho những chị em muốn đầu tư an toàn theo hướng "chia trứng làm nhiều giỏ".

Charm vàng 24K với hình tượng rồng vàng là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa

Tham dự Lễ hội Vàng 2024 từ ngày 17 - 19.2 (mùng 8 - mùng 10 tháng giêng âm lịch) trên toàn quốc, khách hàng còn có cơ hội chiêm ngưỡng loạt sản phẩm độc đáo gửi gắm thông điệp may mắn, tốt lành, thịnh vượng đón tân niên với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn như: charm và trang sức vàng 24K, khánh treo xe vàng 24K, bộ sưu tập trang sức Lucky Me với thiết kế vô cùng độc đáo.

Bộ đôi vàng ép vỉ Kim Long Chiêu Tài và Kim Long Phát Lộc mang hình tượng rồng vàng

Đồng thời, khách hàng cũng được khám phá các thiết kế tượng, tranh phù điêu phong thủy tạo tác hình tượng rồng vàng. Đây là linh vật vừa tượng trưng cho sức mạnh uy quyền, vừa mang đến phú quý cát tường cho người nhận trong năm Giáp Thìn 2024. Đó cũng chính là cách mà DOJI thể hiện sự trân trọng và nâng niu cảm xúc của từng khách hàng khi thấu hiểu mong ước được rước lộc may mắn, an khang và thịnh vượng của người Việt mỗi dịp xuân về.