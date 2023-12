Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Với gần 21.000 đoàn viên, Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh đã chiếm gần 1/3 lực lượng lao động chính của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nhiều phong trào thi đua được tuổi trẻ ngành than hưởng ứng thực hiện đã tạo ra khí thế thi đua lao động, sản xuất ngày càng hăng say, phát huy sức trẻ sáng tạo.

Đoàn Than Quảng Ninh luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất TGTĐQN

Công ty Than Nam Mẫu là một trong những đơn vị điển hình của phong trào sáng tạo trong ngành than. Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên quán triệt, phát động thi đua cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại khắp các công trường, phân xưởng và có các hình thức tuyên dương kịp thời. Đoàn thanh niên của đơn vị cũng không đứng ngoài cuộc, thường xuyên khuyến khích đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới, mang tính khả thi cao, xuất phát từ thực tế hoạt động mỗi ngày.

Hưởng ứng chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", hơn 2 năm qua, tuổi trẻ Than Nam Mẫu đã có những đề xuất tiêu biểu, làm lợi hàng tỉ đồng cho đơn vị và tập đoàn.

Có thể kể đến như sáng kiến đào lò thượng rút ngắn được 60 m, không phải lắp đặt thêm 1 bộ máng cào vận tải và đã rút ngắn được thời gian thông lò thượng lên khu vực lò XV+125 khi đường lò thi công trong điều kiện đi lại, vận chuyển vật tư rất khó khăn. Hay như sáng kiến khai thông đào lò thượng trụ mức -50 đến +30, khai thông lò chợ vỉa 6 mức +120 đến +130 để giảm tổn thất than... Những đổi mới, cải tiến đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung, đó là nâng cao năng suất lao động trong toàn đơn vị, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân các phân xưởng, bộ phận.

Không chỉ riêng ở Than Nam Mẫu, ghi nhận chung trong nhiều đơn vị ngành than đều cho thấy rõ khí thế thi đua xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đây là động lực quan trọng để TKV thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra hiện nay. Tiêu biểu như việc đẩy mạnh ứng dụng "3 hóa" (cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa), chuyển đổi số toàn diện, bảo vệ môi trường...

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, các phong trào thi đua và những công trình của tuổi trẻ ngành than đảm nhận đã góp phần giúp TKV thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, duy trì sản xuất trong bối cảnh thiếu nhân lực do áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. Các công ty, phân xưởng cũng chủ động khắc phục khó khăn chung khi giá cả các mặt hàng tăng mạnh, gây ảnh hưởng đến việc mua sắm vật tư phục vụ sản xuất và làm tăng chi phí sản xuất...

Năm 2023, Đoàn Than Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động phong trào thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ đề công tác năm của tuổi trẻ TKV là "Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp và gắn bó với nghề". Trong Tháng Thanh niên năm 2023, bên cạnh tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, toàn đoàn đã tham gia thực hiện hơn 800 công trình, phần việc, mô hình thanh niên. Trong đó, có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cùng với 37 tài năng trẻ được biểu dương. Tuổi trẻ Đoàn Than đã phát huy vai trò xung kích, nêu gương sản xuất hiệu quả và có các đề tài, sáng kiến thiết thực để cải tiến thiết bị, dụng cụ, hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm than, tiết kiệm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc...

Qua đó cho thấy, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã và đang thực sự phát triển mạnh mẽ trong lớp công nhân, lao động trẻ. Hoài bão, khát vọng vươn lên, cống hiến để lập nghiệp và gắn bó với nghề của đoàn viên, thanh niên cũng được cổ vũ mạnh mẽ.