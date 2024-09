Nhiều sinh viên mang bình, thùng nhựa lớn đến trường để… lấy nước về dùng

Trữ nước lâu ngày có an toàn?

Theo thạc sĩ, bác sĩ CK2 Châu Tố Uyên (Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1), nên tiêu thụ nước trong chai nhựa trong thời gian ngắn (từ vài ngày cho đến một tuần), nếu nước được bảo quản trong điều kiện mát mẻ.

Không nên tái sử dụng chai nhựa PET (chai làm từ nhựa Polyethylene Terephthalate, rất phổ biến trong ngành công nghiệp bao bì thực phẩm và đồ uống) để đựng nước, nhất là khi chai đã cũ, bị trầy xước hoặc phơi dưới nắng.

Nếu cần bảo quản nước lâu dài, hãy chọn các loại chai làm từ chất liệu an toàn hơn như thủy tinh, thép không gỉ hoặc nhựa an toàn không chứa BPA (Bisphenol A). Những vật liệu này ít có khả năng giải phóng hóa chất độc hại khi tiếp xúc với nước hoặc trong điều kiện nhiệt độ cao.

"Sau một thời gian dài, nước trong chai nhựa có thể bị thay đổi hương vị do sự phân hủy của nhựa hoặc sự phát triển của vi khuẩn nếu chai không được vệ sinh sạch sẽ. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nước không còn an toàn để uống. Người lớn cần đảm bảo tối thiểu 8 ly nước trong một ngày, tương đương 2 lít nước. Vì vậy, bạn cần chọn những dụng cụ đựng nước an toàn và tiện lợi để đáp ứng vừa đủ nhu cầu hằng ngày", bác sĩ Uyên nói.