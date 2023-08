Nhiều tác giả Anh phản đối Hội sách Edinburgh vì nhà tài trợ sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Theo đó, nhà văn Mikaela Loach đã làm gián đoạn một buổi thảo luận bằng cuộc biểu tình kêu gọi từ bỏ việc nhận hỗ trợ từ nhà tài trợ chính. Trong một video được đăng trên Instagram vào hôm diễn ra sự kiện (14.8), Loach cáo buộc Baillie Gifford đã “hậu thuẫn” cho cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng trong những năm qua, theo The Guardian.

Mikaela Loach phản đối việc tài trợ của Baillie Gifford cho Hội sách quốc tế Edinburgh The Booksellers

Cô nói: “Tôi không thể nào tiếp tục viết văn mà không làm điều gì đó, đặc biệt là khi hội sách lớn này được tài trợ bởi một công ty đứng sau nguyên nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Baillie Gifford là một công ty có khoản đầu tư trị giá 5 tỉ bảng Anh vào ngành nhiên liệu hóa thạch. Hội sách năm nay chắc hẳn sẽ không đốt sách, vậy thì tại sao ta lại đốt đi hành tinh lớn này? Hãy hủy bỏ tư cách tài trợ của Baillie Gifford”.

Loach, tác giả người Anh gốc Jamaica, nói thêm: “Tôi không thể biết liệu vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình có còn ở đó không nếu như tôi có con cái cũng như cháu chắt. Nếu nó biến mất thì lý do chính là bởi việc đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Hãy nhìn xung quanh, Maui ở tận Hawaii giờ đang bốc cháy vì chính điều này”.

“Lý do của điều này là bởi các công ty nhiên liệu hóa thạch không quan tâm đến khủng hoảng khí hậu, cho dù họ có biện hộ gì đi chăng nữa. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ nguồn tài chính đó khỏi các việc làm mang danh hỗ trợ xã hội”, nữ nhà văn nói, và cho rằng bản thân thật sự mong muốn có được cơ hội thảo luận về cuốn sách mới It's Not That Radical: Climate Action to Transform Our World (tạm dịch: Hành động vì khí hậu để biến đổi thế giới) với các độc giả tham gia hội sách thay vì tổ chức cuộc biểu tình này.

Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg cũng đã rút tên mình khỏi hội sách The Telegraph

Trước Loach, hơn 50 tác giả bao gồm những tên tuổi như Zadie Smith, Ali Smith và Katherine Rundell... đã gửi một bức thư ngỏ kêu gọi từ bỏ bất kỳ nhà tài trợ nào đầu tư hoặc có liên quan đến ngành nhiên liệu hóa thạch. Tuyên ngôn lần này cũng đến sau khi nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg hủy bỏ lịch trình tại hội sách này vì các cáo buộc tương tự.

Một đại diện của Baillie Gifford đã trả lời rằng công ty “không có gì để giải thích thêm” về việc Thunberg rút tên của mình ra khỏi sự kiện. Trong tuyên bố đó, Nick Thomas, nhân viên cấp cao tại Baillie Gifford, cho biết công ty “không phải là nhà đầu tư nhiên liệu hóa thạch quan trọng”.

Baillie Gifford cho biết trong một cuộc họp ngắn trước đó rằng chỉ 2% số tiền của khách hàng được dùng để đầu tư vào các công ty có doanh thu đến từ các hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hơn nữa lợi nhuận nói trên chỉ nằm ở mức 5% từ 2% số tiền được dùng đầu tư, nếu so với mức trung bình chung của thị trường hiện nay là 11%.

Họ cũng lưu ý rằng công ty lớn này đã đầu tư hơn gấp đôi tỷ lệ tiền của khách hàng “vào các công ty tìm ra giải pháp bằng năng lượng sạch”. Họ cũng phản đối cách nhìn phiến diện cho rằng 5 tỉ bảng Anh đã được đầu tư vào các công ty nhiên liệu hóa thạch.

Trả lời bức thư vào tuần trước, Giám đốc Hội sách quốc tế Edinburgh - Nick Barley - đã cảm ơn các tác giả và nói cần thêm thời gian để xem xét quan điểm của họ. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi hiểu rõ những mối lo ngại của các nhà văn, các nhà hoạt động khí hậu và cả độc giả về tác động tàn phá của việc khai thác nhiên liệu hóa thạch đối với khí hậu. Với tư cách cá nhân và cũng là người chịu trách nhiệm chính của sự kiện này, tôi hoàn toàn đồng ý với kiến nghị trên”.

Ông cũng giải thích vì sao Hội sách quốc tế Edinburgh ban đầu đã chọn nhà tài trợ này. “Chúng tôi cũng muốn chia sẻ lý do vì sao mình lại chấp nhận khoản tài trợ trên, bởi giống như tất cả các tổ chức nghệ thuật ở Anh, chúng tôi sẽ không có đủ kinh phí hoạt động nếu không có sự giúp sức về mặt tài chính của khối tư nhân. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ công việc của Baillie Gifford, trong quá trình đó chúng tôi tin rằng họ đầu tư vào các công ty đang tìm cách giải quyết khủng hoảng. Những công ty đó có thể kể ra như Orsted, vốn rất nổi tiếng với các trang trại điện gió ở Đan Mạch...".