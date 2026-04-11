Nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương

Ngày 11.4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội "Học sinh 3 rèn luyện","Học sinh 3 tốt" cấp thành phố năm 2026.

Dự chương trình có anh Lâm Tùng, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội, cho biết phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lớp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, học tập, tay nghề và thể lực.

Nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên dương và lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng tích cực trong học tập, rèn luyện và cống hiến vì cộng đồng.

Anh Lâm Tùng và anh Nguyễn Tiến Hưng vinh danh học sinh 3 tốt ẢNH: PHAN LINH

Anh Việt nhấn mạnh, phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" không chỉ dừng lại ở một danh hiệu thi đua, mà còn là hành trình để mỗi học sinh khẳng định bản thân, hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 63 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt"; 5 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" tiêu biểu cấp thành phố năm học 2024 - 2025. Đây là những bạn học sinh tiêu biểu và đạt giải thưởng của các cuộc thi cấp thành phố trở lên.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong chương trình đã diễn ra cuộc thi "Học sinh thủ đô: Tự hào lịch sử dân tộc - Xây dựng trường học hạnh phúc" thu hút sự tham gia của 133 học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Hội khỏe Học sinh thủ đô với nhiều nội dung thi đấu thể thao sôi nổi như chạy tiếp sức, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dân vũ, thu hút hơn 1.200 học sinh đến từ 30 trường THPT, TTGDNN - GDTX, TCCN và DN và 22 xã/phường trên địa bàn thành phố tham gia.

Bên cạnh đó, tại ngày hội, các bạn trẻ còn được tham gia trải nghiệm tại các gian hàng minigame, photobooth chụp ảnh, tư vấn học tiếng Anh.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức đã triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong thanh niên thủ đô. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi dành cho mọi người dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội; khuyến khích các đơn vị xã, phường triển khai sâu rộng đến khối học sinh trung học phổ thông - bộ phận người dùng mạng xã hội đông đảo hiện nay.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ https://chinhluan.doanthanhnien.vn/. Thông tin chi tiết về thể lệ và hồ sơ dự thi được đăng tải công khai trên fanpage chính thức của Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội.