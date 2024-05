Nhiều thay đổi tích cực của ngành game Việt sau một năm

Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam có sự kiện chuyên nghiệp mang quy mô quốc gia về game mang tên Vietnam GameVerse, thu hút sự quan tâm và đồng hành của cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp cũng như các studio, giới làm game độc lập và người yêu thích lĩnh vực này. Tại Vietnam GameVerse 2024, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban tổ chức đã đưa ra nhiều đánh giá tích cực về sự thay đổi của ngành game Việt sau một năm đã qua.

Ông Lê Quang Tự Do tin rằng game Việt đã qua giai đoạn khó khăn CTV

Theo Cục trưởng, số lượng doanh nghiệp ở đủ quy mô tham gia Ngày hội Game Việt Nam năm nay đã tăng gấp ba lần, cho thấy sức hút mạnh mẽ của chương trình đối với cộng đồng. Đáng chú ý, năm nay số doanh nghiệp nước ngoài tham dự là 10, tăng gấp 5 lần so với lần đầu tiên tổ chức.

Ông Lê Quang Tự Do cũng đánh giá một trong những kết quả tích cực nhất mà ngành game Việt năm qua đạt được là việc thuyết phục thành công Chính phủ không đưa game vào nhóm chịu thuế thu nhập đặc biệt. "Chúng ta chứng minh được đây là một ngành tiềm năng, cần được hỗ trợ đầu tư và phát triển. Đây là một điều có ý nghĩa to lớn", ông Tự Do nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Cục cho biết đã phối hợp cùng Học viện Bưu chính Viễn thông để xây dựng và chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo đại học chính quy về game và đây sẽ là trường đại học đầu tiên có ngành này. Sự nỗ lực của các đơn vị trong ngành còn góp phần thuyết phục Chính phủ ban hành chiến lược phát triển ngành game tại Việt Nam.

Với nhiều điểm sáng ngay sau một năm "dò dẫm" trên hành trình chuyên nghiệp hóa đầu tiên, Cục trưởng Lê Quang Tự Do bày tỏ hành trình game Việt đang ở bước đầu nhưng đã qua giai đoạn khó khăn. Ông cho rằng giờ đây là thời cơ để tăng tốc và cần tới những ước mơ lớn, cần sự chung tay của mọi người.

"Tôi vững tin ngành game Việt sẽ phát triển xứng với tiềm năng. Khi lần đầu tổ chức, chúng ta ước mơ Vietnam GameVerse sẽ phát triển lớn mạnh như một hệ sinh thái. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ước mơ, biến nó thành hiện thực", Cục trưởng phát biểu mở đầu sự kiện Vietnam GameVerse 2024 sáng 11.5 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11, TP.HCM).



Vietnam GameVerse 2024 có quy mô tổ chức lớn và số lượng các bên tham gia đông hơn năm đầu tiên tổ chức CTV

Đánh giá về thị trường game Việt Nam hiện nay, ông Zuy Nguyễn - Cố vấn Phát triển thị trường quốc tế, Game & Ứng dụng, phụ trách thị trường Đông Nam Á, Google châu Á - Thái Bình Dương cho rằng: Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển và là một trong những quốc gia có số nhà phát triển game lớn nhất thế giới. Đất nước hơn 100 triệu dân đồng thời là thị trường trò chơi và ứng dụng hàng đầu của Google (đứng thứ 2 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về doanh thu từ bên mua và bên bán, đứng thứ 4 về lượt tải ứng dụng).

Đại diện Google đã nêu ra 4 yếu tố làm nên thành công của game Việt: người trẻ Việt sẵn sàng thử thách, khả năng linh hoạt cao; chính quyền xem game là mảng xuất khẩu quan trọng; đội ngũ phát triển sẵn sàng đồng hành, chia sẻ bí quyết với nhau; lập trình viên chịu khó tìm tòi, áp dụng cái mới và có tinh thần khởi nghiệp cao.

Dù vẫn còn điểm yếu là các sản phẩm game Việt có chất lượng chung chưa cao, vòng đời còn thấp chỉ bằng 2/3 so với trung bình của các trò chơi toàn cầu, nhưng ông Zuy Nguyễn tin rằng khi hiểu được thế mạnh, cộng đồng game Việt sẽ đứng vững trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay.