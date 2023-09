Nhiều thôn, bản bị cô lập do mưa lớn

Sáng 26.9, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra trong 2 ngày 24 - 25.9 đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Nhiều khu vực tại các tỉnh miền Trung bị ngập do mưa lớn LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, 1 người chết (ông Trần Khương T., 59 tuổi, trú H.Triệu Phong, Quảng Trị) do bị sét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển; 6 người bị thương (Thừa Thiên - Huế).

Về tài sản, 153 ngôi nhà bị tốc mái (Quảng Trị 69 nhà; Thừa Thiên - Huế 84 nhà).

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều vùng ở Quảng Bình, Quảng Trị

Mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông tại các huyện của Quảng Bình gồm: Minh Hóa (14 điểm, trong đó một số điểm ngập sâu từ 0,4 - 2 m); Quảng Ninh (4 điểm); Tuyên Hóa (3 điểm); 3 điểm trên QL15 và 9B gây chia cắt 18 thôn bản thuộc các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh.

Ngoài ra, 2 cột điện trung thế ở Thừa Thiên - Huế bị gãy đổ; 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát bị ảnh hưởng (Quảng Trị).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 28.9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 450 mm.

Xem nhanh 12h ngày 26.9: Mưa lũ gây ngập lụt ở miền Trung | Dự báo thời tiết hôm nay

Từ nay đến ngày 27.9, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 150 mm, có nơi trên 180 mm.

Các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng nay 26.9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3 - 17,3 độ vĩ bắc; 105,9 - 106,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.