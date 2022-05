Nhiều tỉnh sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á

Điều đáng nói là hầu hết các vụ việc được thanh tra đều xảy ra thiếu sót, sai phạm khá nghiêm trọng, nhưng chỉ bị đề nghị phê bình; kiểm điểm, có hình thức kỷ luật.

Mua giá “trên trời” nhưng chỉ bị đề nghị phê bình

Ngày 10.5, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn thành kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Từ thời điểm 1.1.2020 đến hết ngày 31.12.2021, tỉnh đã mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 207 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều hàng hóa Sở Y tế mua với giá cao bất thường; công ty trúng thầu không có sẵn hàng hóa mà phải mua từ các công ty báo giá. Đơn cử, gói thầu mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ và hóa chất sát khuẩn năm 2020, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Tiến với giá trúng thầu là hơn 11,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty trúng thầu không có sẵn hàng hóa mà đi mua từ 2 công ty báo giá (Công ty Đại Phúc và Công ty Tạ Thiên Ân). Điều đáng nói, gói thầu này Công ty Đại Phúc mua vào chỉ hơn 8,2 tỉ đồng, bán lại cho Công ty Việt Tiến hơn 11,3 tỉ đồng, chênh lệch hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, có 24/58 mặt hàng nhập khẩu chênh lệch tăng giữa giá trúng thầu với giá nhập khẩu là 238%.

Gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, Sở Y tế phê duyệt Công ty Tạ Thiên Ân trúng thầu với giá hơn 17,1 tỉ đồng. Công ty này trúng thầu nhưng mua hàng của Công ty Đại Phúc (tham gia báo giá với 33 mặt hàng là hơn 11,5 tỉ đồng) và cửa hàng Hoàng Phát (hơn 310 triệu đồng với 19 mặt hàng). Như vậy, gói thầu này có giá mua vào hơn 11,9 tỉ đồng, chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá mua vào hơn 5,2 tỉ đồng. Công ty Tạ Thiên Ân cho biết trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu được là hơn 1,7 tỉ đồng. Gói thầu này có 24/26 mặt hàng nhập khẩu chênh lệch giữa giá trúng thầu so với giá nhập khẩu là 229%.

Thanh tra tỉnh phát hiện có nhiều gói thầu giá dự toán và giá trúng thầu chưa đảm bảo sát với giá thị trường, giá nhập khẩu chênh lệch nhiều lần so với giá trúng thầu. Cụ thể, gói mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm RT-PCR, cơ quan thanh tra đối chiếu giá nhập khẩu của 24/25 mặt hàng theo các tờ khai hải quan thì tổng giá trị hơn 7,1 tỉ đồng, trong khi giá trúng thầu hơn 23,3 tỉ đồng (chênh lệch tăng hơn 16,2 tỉ đồng)… Tuy nhiên, với hàng loạt thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh chỉ đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Y tế (!?).

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang “ưu ái” cho Việt Á trúng thầu

Ngày 10.5, ông Nguyễn Văn Đức, Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang, cho biết Thanh tra tỉnh vừa thông qua kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao thuốc và sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2020 - 2021, toàn bộ hóa chất, sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của tỉnh Kiên Giang đều do Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh ký hợp đồng mua sắm với Công ty Việt Á, tổng cộng 4 gói thầu.

Trong đó, Sở Y tế Kiên Giang ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỉ đồng; CDC Kiên Giang ký 2 hợp đồng trị giá gần 790 triệu đồng. Cả 2 gói thầu do Sở Y tế ký đều mua với giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác, như: mua Chloramin B cao hơn 25.000 đồng/kg, mua kit test cao hơn từ 67.500 - 72.500 đồng/kit.





Đối với gói thầu hơn 55,675 tỉ đồng Sở Y tế ký hợp đồng với Công ty Việt Á (đã thanh toán hơn 55,538 tỉ đồng), qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm quy định trong đấu thầu. Cụ thể, việc lấy 3 bản báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không phải do Sở Y tế thực hiện mà do Công ty Việt Á lấy và cung cấp cho Sở Y tế (1 báo giá của Công ty Việt Á ghi ngày 3.9.2021; 1 báo giá không ghi ngày tháng của Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế và 1 báo giá của Công ty TNHH thiết kế xây dựng và dịch vụ Nam Phong ghi ngày 3.9.2021). Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế và Công ty Việt Á có mối quan hệ trong quản lý (Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt làm tổng giám đốc, còn tại Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế ông Việt là thành viên HĐQT, là người quản lý).

Sở Y tế phê duyệt dự toán mua sắm không đúng thẩm quyền theo quy định; không thực hiện bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với gói thầu tổng giá trị hơn 2,521 tỉ đồng do Sở Y tế ký (đã thanh toán với Công ty Việt Á) có những vi phạm như: 3 bản báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không phải do Sở Y tế thực hiện mà do Công ty Việt Á lấy và cung cấp cho Sở Y tế, cả 3 bản báo giá đều không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2021; các công ty báo giá: Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế, Công ty Việt Á và Công ty TNHH khoa học An Việt (là công ty con của Công ty Việt Á, được thành lập trên cơ sở các thành viên của Công ty Việt Á góp vốn).

Đối với 2 gói thầu trị giá gần 790 triệu đồng do Trung tâm CDC Kiên Giang thực hiện cho Công ty Việt Á trúng thầu thì cả 3 báo giá đều do Công ty Việt Á cung cấp; trong đó có công ty con của Công ty Việt Á và công ty không sản xuất hoặc kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế; kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với 3 trưởng khoa, 2 thủ kho và đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 8 cá nhân khác. Đối với các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện, do vụ việc của công ty này đang được Bộ Công an điều tra xử lý nên Thanh tra tỉnh Kiên Giang theo dõi kết quả và báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.