Nhiều tòa nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù sáng nay

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên từ sáng cho thấy, thời tiết TP.HCM nắng yếu, trời nhiều mây, xuất hiện sương mù nhiều nơi. Trên nhiều con đường ở người dân TP.HCM đi làm và đón ngày mới trong không khí mát mẻ, thoải mái.

Dễ nhận thấy sương mù nhất tại các tòa nhà cao tầng như Landmark 81, Bitexco hoặc các chung cư nằm dọc sông Sài Gòn… nhiều bị lớp sương bao phủ.

Còn tại đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức)… có thể nhận thấy rõ sương mù từ phía xa, tạo thành khung cảnh mờ ảo mà đến thời điểm cuối năm TP.HCM mới có một lần.

Sáng hôm nay, TP.HCM lại xuất hiện sương mù bao phủ Ảnh: Phạm Hữu

Một số tòa nhà cao tầng mờ ảo trong làn sương mù vào sáng sớm

Tòa nhà Landmark 81 ẩn hiện khi nhìn từ xa

Giải thích về nguyên nhân này, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mấy ngày qua áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh (đây là hệ thống gây ra thời tiết rét ở các tỉnh phía bắc), sau đó áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 5 - 7 độ vĩ bắc có xu hướng di chuyển lên phía bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao ngay trên khu vực Nam bộ. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Đồng thời, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ và Nam bộ. Những hệ thống thời tiết nêu trên tác động làm cho TP.HCM và một số tỉnh Nam bộ nhiệt độ không khí vào ban đêm, sáng sớm giảm, sáng sớm có lớp mù bao phủ, làm giảm tầm nhìn ngang.

Thậm chí, ngày hôm qua (2.12), mù diễn ra tương đối dày, kéo dài từ sáng sớm tới chiều, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do không khí lạnh ở phía bắc khuếch tán sâu xuống phía nam, làm nhiệt độ không khí giảm, trên vùng biển phía nam hình thành rãnh áp thấp, trên rãnh có những vùng hội tụ ẩm, tạo nên độ ẩm trong không khí khá cao, đầu giờ sáng hầu hết các tỉnh thành có độ ẩm từ trên 80%, chiều tối, đêm hôm qua cũng xảy mưa, một số nơi mưa to như Cần Thơ 66 mm, Sóc Trăng 35 mm, Giồng Trôm 37 mm...

Các tòa chung cư tại đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức) cũng ẩn hiện sau làn sương

Nguyên nhân xuất hiện hiện tượng trên do áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh ở phía bắc tác động

Sương mù nhìn từ cầu Sài Gòn xuống đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức)

Tại đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh)

Đầu giờ sáng nay tại TP.HCM trời tiếp tục có mù trên diện rộng che khuất các tòa cao ốc, kèm mưa nhỏ. "Lớp mù hôm nay sẽ tiếp tục kéo dài sang buổi chiều. Đây là hiện tượng khí tượng bình thường, chỉ cần có điều kiện thuận lợi như độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ là dễ hình thành mù hoặc sương mù, không xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm, tuy nhiên mù dày đặc, sẽ làm giảm tầm nhìn ngang, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông", ông Quyết chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia này, mù sẽ còn diễn ra ở TP.HCM, Nam bộ vài ngày tới, sau đó các buổi sáng trời trở nên bình thường. Nhưng từ nay tới cuối năm, trong tháng 1 và 2 vẫn còn xuất hiện một số ngày có hiện tượng mù tương tự, mỗi khi không khí lạnh mạnh.

Tuy nhiên, nơi có mặt đệm thông thoáng thì hiện tượng mù tan nhanh hơn, đối với TP.HCM, do nhiều công trình cao tầng, làm giảm khả năng lưu thông gió, do đó hàng ngày mù tan chậm hơn. Ngoài ra, có thể trong thành phố do các hoạt động giao thông và các hoạt động khác gây nhiều bụi hơn các nơi khác, cũng làm cho điều kiện hình thành mù dễ dàng hơn.

Khu vực Sông Sài Gòn

Ngoài sương mù, TP.HCM còn bị mây che phủ, ngày nắng yếu