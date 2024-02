Nhiều trẻ nhỏ nhập viện do bị vật nuôi cắn

Theo Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, BV đã tiếp nhận gần 90 trường hợp bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn hoặc cào.



Trong đó, có bé trai 7 tuổi (ở Bắc Giang) đi chúc tết nhà bà ngoại thì bị chó (chưa được tiêm phòng dại) bất ngờ lao ra cắn tới tấp đến mức lộ ruột ra ngoài và thủng ruột. Khi chuyển đến BV Nhi T.Ư, trẻ được cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột, sau đó được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại kịp thời.

Người dân đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại Ảnh: D.T

Trường hợp khác là bé gái 6 tuổi (ở H.Mỹ Đức, Hà Nội) cũng bị chó nhà nuôi (chưa tiêm phòng dại) cắn khiến lộ vùng xương sọ hai bên đỉnh đầu. BV Nhi T.Ư đã điều trị và tiêm huyết thanh, vắc xin phòng bệnh dại.

TS Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Nhi T.Ư), lưu ý rất nhiều vật nuôi tấn công người đã không được tiêm vắc xin phòng dại trước đó. Vào các đợt nghỉ lễ dài ngày, người dân tiếp cận với huyết thanh và vắc xin cũng khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ (BS) Ngãi, các dịp lễ tết, người dân đi lại nhiều, cộng với việc quản lý vật nuôi có phần bị buông lỏng là nguyên nhân làm gia tăng các trường hợp bị chó, mèo, vật nuôi cắn hoặc tấn công gây chấn thương. Khi tai nạn xảy ra, mọi người cần rất sớm đến các cơ sở y tế để được sơ cứu, xử lý vết thương. Đồng thời, phải tiêm càng sớm càng tốt huyết thanh kháng dại và vắc xin mới giúp ngăn chặn bệnh bùng phát và tử vong.

Nếu người bị súc vật tấn công không được dự phòng bằng tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại kịp thời, khả năng mắc bệnh dại là rất lớn. Khi đó, tỷ lệ sống sót gần như không còn.

H ÀNG NGÀN NGƯỜI đi tiêm vắc xin dại TRONG DỊP TẾT

Ngày 19.2, lãnh đạo BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết trong nửa tháng từ ngày 2 - 16.2 BV đã tiếp nhận tiêm phòng bệnh dại cho 3.652 người bị chó cắn, mèo cắn - cào. Trong đó, ngày 10 và 11.2 (tức mùng 1 và 2 tết) lượng người đi tiêm rất cao, ngày 10 có 340 người và ngày 11 có 316 người.

Theo Hệ thống tiêm chủng VNVC, từ ngày 13 - 15.2 (mùng 4 - 6 tết) tại hơn 160 trung tâm thuộc hệ thống cũng đã ghi nhận hơn 3.000 người đến tiêm ngừa bệnh dại, tăng hơn 60% so với ngày thường.

BS Bạch Thị Chính, Giám đốc y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết hầu hết các trường hợp đến tiêm dại do bị chó cắn, mèo cắn - cào khi đi chơi dịp tết. Việc tăng giao lưu, di chuyển mùa lễ là một trong các nguyên nhân khiến số lượt tiêm ngừa bệnh dại tăng cao. Bên cạnh đó, việc các trung tâm tiêm chủng nghỉ tết khiến các trường hợp cần tiêm chủng tập trung đến tiêm vào những ngày đầu hoạt động trở lại.

BS Chính lưu ý: Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Một khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần 100% và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Tại VN, vi rút gây bệnh dại lưu hành ở hầu hết tỉnh, thành phố. Năm 2023, cả nước có 82 trường hợp tử vong do dại, tăng 12 ca so với năm trước; 500.000 người phải chích ngừa, chi phí 600 tỉ đồng. Hầu hết các ca tử vong do bệnh dại đều không rõ lịch sử tiêm ngừa hoặc không tiêm khi bị chó mèo cào, cắn.

Mới đây, ông T.T.H (57 tuổi, ở xã Tân Phú, H.Thới Bình, Cà Mau) tử vong do bệnh dại ngày 12.2. Ông H. bị chó cắn 5 tháng trước. Một trường hợp khác là bé gái T.T.H.T (4 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, Bình Thuận) phát bệnh dại và tử vong ngày 15.2, sau 9 ngày bị chó hàng xóm cắn trên mặt.