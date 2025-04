Nhiều trở ngại khi quản lý mô hình AI

EU cân nhắc nới lỏng quy định quản lý AI?

EU ngày 9.4 cho biết liên minh đang cân nhắc điều chỉnh các quy định về AI nhằm giúp doanh nghiệp châu Âu bắt kịp đối thủ cạnh tranh tại Mỹ và Trung Quốc. Khối này sẽ xem xét tạo điều kiện đơn giản hóa Đạo luật AI, trong đó EU sẽ đánh giá xem liệu có thể tinh giản những thủ tục hành chính hay không, AFP đưa tin. Dữ liệu do Ủy ban châu Âu công bố vào tháng 1.2024 cho thấy khối này đang tụt hậu so với các khu vực khác, bao gồm Mỹ, về mặt đổi mới và đầu tư vào AI, do "quy định quá mức và rào cản hành chính", khiến các công ty công nghệ quyết định chuyển đi nơi khác.

Đạo luật AI là công cụ để EU có thể quản lý các doanh nghiệp trong việc tiếp cận người dùng ở châu Âu với các mô hình trí tuệ nhân tạo. Song, giới quan sát cho rằng nếu những quy định quá khắt khe có thể kìm hãm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu vực. Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong một bài phát biểu tại Pháp hồi tháng 2 nói rằng việc châu Âu áp những quy định quá mức đối với AI có thể giết chết ngành công nghiệp này.