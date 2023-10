Nhiều trường ĐH vẫn xét tuyển bổ sung

T RƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN XÉT BỔ SUNG

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành văn bản về việc xét tuyển bổ sung vào đào tạo ĐH, CĐ tại các trường quân đội năm 2023.

Sau khi nhập học cho thí sinh đợt 1, nhiều trường ĐH vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (ảnh minh họa) ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, theo thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, có 10 trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo ĐH quân sự năm 2023 theo phương thức kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, theo thang điểm 30. Trong đó, Học viện Hậu cần xét 10 chỉ tiêu ngành hậu cần quân sự; Học viện Quân y tuyển thêm 2 chỉ tiêu ngành y khoa, 4 chỉ tiêu ngành dược.

Trong khi đó, Học viện Biên phòng xét 6 chỉ tiêu ngành biên phòng với điểm nhận hồ sơ khác nhau tùy theo thí sinh từng khu vực và tổ hợp xét tuyển từ 21,95 - 26,99 điểm. Một số đơn vị khác cũng xét bổ sung chỉ tiêu không nhiều như: Trường Sĩ quan lục quân 2 xét 19 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan pháp binh xét 18 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan thông tin xét 5, Trường Sĩ quan tăng thiết giáp xét 9, Trường Sĩ quan phòng hóa tuyển 3 thí sinh, Trường Sĩ quan đặc công tuyển 9 thí sinh.

Riêng Trường Sĩ quan chính trị xét bổ sung 23 thí sinh ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, mức điểm xét tuyển tùy thí sinh từng khu vực và tổ hợp môn. Ngoài ra, hai trường xét tuyển bổ sung đào tạo ĐH, CĐ ngành quân sự cơ sở năm 2023 (theo Đề án 799 của Chính phủ), gồm: Trường Sĩ quan lục quân 1 và Trường Sĩ quan lục quân 2.

Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng, việc xét tuyển bổ sung của các trường quân đội không mới vì các năm trước cũng từng diễn ra tình trạng này. Thậm chí, so với các năm trước thì năm nay xét tuyển bổ sung sớm hơn.

Cuối tháng 9 vừa qua, một số khối trường công an nhân dân cũng đã thông báo xét tuyển bổ sung. Chẳng hạn, Học viện Chính trị công an nhân dân xét tuyển 2 chỉ tiêu thí sinh nữ ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Học viện An ninh nhân dân cũng xét tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu ngành y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng).

Các sinh viên trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục nhập học ĐÀO NGỌC THẠCH





P HÂN HIỆU CÁC TRƯỜNG VẪN CÒN NHIỀU CHỈ TIÊU

Một số trường ĐH vẫn thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm nay. Trường ĐH Lâm nghiệp thông báo xét tuyển bổ sung cho cả cơ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu tại Đồng Nai và Gia Lai. Theo đó, cả 3 cơ sở đều xét đồng thời hai phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT (15 điểm) và điểm học bạ (18 điểm). Trong đó, Phân hiệu Gia Lai xét thêm 6 ngành 300 chỉ tiêu, Phân hiệu tại Đồng Nai xét 15 ngành với 300 chỉ tiêu, trong khi cơ sở chính Hà Nội xét bổ sung 24 ngành hơn 800 chỉ tiêu. Trường hiện còn nhận hồ sơ đến hết ngày 30.10.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển đến hết ngày 30.11 ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài hoặc người VN định cư nước ngoài.

ĐH Đà Nẵng hiện cũng đang xét tuyển đợt bổ sung theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT năm 2023 cho Phân hiệu tại Kon Tum. Điểm nhận hồ sơ là 15 điểm tính theo điểm trung bình cộng 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển theo từng năm lớp 10, 11 và 12. Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 30.10.

Dù đã hết thời gian nhận hồ sơ vào cuối tháng 9 nhưng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) có những ngành xét tuyển bổ sung như giáo dục tiểu học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm khoa học tự nhiên, giáo dục mầm non…