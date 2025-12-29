Nhiều trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM có sinh viên tốt nghiệp muộn trên 60%, vì sao?

3 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn dưới 40% ảnh: hà ánh

Trường nào tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn thấp nhất?

ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố thông tin tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn ở từng trường thành viên tại Hội nghị thường niên năm 2025 hôm 26.12.

Theo đó, căn cứ kết quả tự đánh giá trên Hệ thống HEMIS và báo cáo của các trường thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục ĐH theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang ở mức khác nhau.

Trong đó, thấp nhất là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với chỉ 36,4% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Tiếp theo đó, Trường ĐH Bách khoa "nhỉnh" hơn với tỷ lệ 36,6% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Trường ĐH Khoa học tự nhiên xếp thứ 3 trong số các đơn vị có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn thấp nhất ĐH Quốc gia TP.HCM, ở mức 38%. Như vậy, 3 trường này có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp muộn trên mức 60%.

Một số đơn vị khác, tỷ lệ này ở mức trên dưới 50% tổng quy mô người học. Cụ thể như Trường ĐH Quốc tế đạt tỷ lệ 48,6%; Trường ĐH Công nghệ thông tin đạt mức 57,6%; Trường ĐH Kinh tế-Luật 68,5%; Trường ĐH An Giang 62,1%. Đáng chú ý, Trường ĐH Khoa học sức khỏe có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao nhất trong hệ thống ở mức 77,6%.

Rào cản lớn nhất: Chuẩn đầu ra tiếng Anh

ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt 70% vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu, ĐH này đã tiến hành phân tích toàn diện các yếu tố tác động đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Qua phân tích, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tốt nghiệp trễ hạn gồm: chưa hoàn thành chương trình học, chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, yếu tố tâm lý và khó khăn tài chính.

Theo dữ liệu thống kê của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), chuẩn đầu ra tiếng Anh là rào cản lớn nhất tại hầu hết các trường thành viên trong hệ thống. Cụ thể, 54% sinh viên tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, 49% tại Trường ĐH Khoa học sức khỏe, 23% tại Trường ĐH An Giang và khoảng 35% tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên… chưa đạt chuẩn tiếng Anh theo lộ trình.

Đến ngày 31.3 năm nay, trung tâm này đã tổ chức 312 kỳ thi VNU-EPT cho 71.607 thí sinh thuộc 59 đơn vị trong và ngoài ĐH Quốc gia TP.HCM. Kết quả kỳ thi được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: xếp lớp đầu vào, đánh giá quá trình, xét chuẩn đầu ra bậc đại học và sau ĐH, tuyển sinh sau ĐH và đánh giá tuyển dụng.

Riêng các kỳ thi phục vụ xét chuẩn đầu ra ghi nhận 42.166 lượt dự thi, trong đó có 28.399 lượt đạt mức B1 trở lên, tương đương 67,4%. Tỷ lệ cụ thể ở từng trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM như bảng sau:

nguồn: Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Đề xuất giải pháp nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

Theo Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), khi so sánh quốc tế, ngay cả các hệ thống phát triển, cũng ghi nhận tỷ lệ hoàn thành chương trình không cao, dao động từ 30% đến dưới 60%. Tuy nhiên, thực tiễn này chỉ ra rằng để nâng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, hệ thống giáo dục ĐH cần có một công cụ chuẩn hóa đóng vai trò "đòn bẩy" cho các học phần/ngưỡng gây tắc nghẽn, trong đó chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 (CEFR-B1) là ví dụ điển hình.

Song song đó, Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035" đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH phải xây dựng môi trường học thuật song ngữ, đồng thời sở hữu công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn hóa, đáng tin cậy và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Đối với hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, yêu cầu này càng trở nên cấp bách, khi chuẩn ngoại ngữ đang là điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp đúng hạn.

Vì vậy, chuẩn hóa công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh và triển khai thống nhất trên toàn ĐH Quốc gia TP.HCM là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ điểm nghẽn tiến độ tốt nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu chiến lược của Chính phủ về phát triển năng lực tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học.