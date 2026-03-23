Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều vết nứt tại hầm chui 700 tỉ đồng ở Hà Nội

Nguyễn Trường
23/03/2026 08:13 GMT+7

Trên thân hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 - Tố Hữu (Hà Nội) có nhiều vết nứt phương thẳng đứng.

Thời gian gần đây, nhiều vết nứt trên thân hầm hở của hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 - Tố Hữu (P.Thanh Xuân, Hà Nội) được dán tem thạch cao để theo dõi hiện trạng.

Những vết nứt dọc thành hầm chui Lê Văn Lương

Theo ông Đào Quang Nhật, Phó phòng Đường bộ (Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Xây dựng TP.Hà Nội), hầm chui Lê Văn Lương được bàn giao và đưa vào sử dụng vào năm 2023. Đối với các vết nứt ở hầm chui này, ông Nhật cho biết đã xuất hiện và được ghi nhận từ hồi tháng 9.2023.

Ông Nguyễn Thành Huy, đại diện Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội (đơn vị quản lý duy tu, duy trì), cũng cho biết, tại thời điểm công trình được đưa vào khai thác sử dụng thì ghi nhận ở các đốt hầm hở đã xuất hiện "một số vết nứt". Do đốt hầm hở có kết cấu dạng bê tông cốt thép thường (không phải dự ứng lực) nên xảy ra hiện tượng nứt bề mặt do co ngót, giãn nở nhiệt.

Trong quá trình tiếp nhận quản lý từ năm 2023 đến nay, Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng vết nứt kết cấu của hầm. Theo đánh giá chủ quan của đơn vị, các vết nứt chưa có diễn biến bất thường. Các vết nứt chủ yếu phân bố theo phương thẳng đứng, xuất hiện nhiều ở phần hầm hở; đối với phần hầm kín thì số lượng rất ít.

Theo thiết kế, hầm chui Lê Văn Lương có quy mô 4 làn xe. Tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475 m, trong đó phần hầm kín có tổng chiều dài 95 m, phần hầm hở có tổng chiều dài 380 m.

Liên quan vụ việc trên, sau khi tiếp nhận thông tin từ Thanh Niên, cơ quan chức năng đã mời GS - TS Lương Xuân Bính (Trường đại học GTVT) đến kiểm tra, đánh giá vết nứt xuất hiện ở hầm chui Lê Văn Lương.

Chia sẻ quan điểm về việc này, PGS - TS Lương Xuân Bính cho biết, theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, kết cấu loại bê tông này được phép xuất hiện vết nứt trong giới hạn nhất định. Thực tế đo đạc cho thấy bề rộng vết nứt khoảng 0,2 - 0,3 mm, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11823-5:2017 về thiết kế cầu đường bộ.

Theo PGS - TS Lương Xuân Bính, các vết nứt ở hầm chui Lê Văn Lương sẽ không gây ra sụp đổ, hư hỏng công trình tức thời.

Tuy nhiên, cần có giải pháp xử lý vì về lâu dài, hơi ẩm hoặc nước sẽ xâm nhập vào vết nứt làm cốt thép bên trong han rỉ, dẫn đến bong vỡ lớp bê tông, làm suy giảm độ cứng. Do đó, nếu thấy có sự bất thường thì cần tiến hành kiểm định đột xuất để đánh giá mức độ, nguyên nhân…, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

Trước đó, tháng 10.2022, hầm chui Lê Văn Lương với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng chính thức được thông xe. Công trình này do Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng các công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đơn vị duy tu cho biết, hiện tượng nứt bề mặt bê tông cốt thép ở hầm chui Lê Văn Lương do co ngót, giãn nở nhiệt

Tin liên quan

Hầm chui 700 tỉ đồng ở Hà Nội vừa thông xe đã ùn tắc

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu nằm trên địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân ( Hà Nội ) đã được thông xe. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện đông nên hiện tượng ùn tắc vẫn xảy ra trong giờ cao điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Hầm chui hà nội nứt hầm chui hầm chui 700 tỉ công trình giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận