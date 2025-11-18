Nhiều website Việt và quốc tế truy cập trở lại sau sự cố diện rộng

Ghi nhận của PV Thanh Niên, khi truy cập vào các website có lưu lượng truy cập lớn tại Việt Nam như Tinhte, taimienphi.vn, thuvienphapluat.vn, voz..., người dùng nhận được thông báo lỗi "Internal server error" kèm mã lỗi "Error code 500".

Một số trang web phổ biến tại Việt Nam không thể truy cập trong thời gian sự cố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các dịch vụ quốc tế được người Việt ưa chuộng và phổ biến như ChatGPT và Canva cũng bị ngừng hoạt động trong nhiều giờ. Người dùng khi truy cập nhận thông báo lỗi "vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục" gây ra nhiều hoang mang.

Theo thông tin cập nhật mới nhất vào lúc 21 giờ 35 phút tối 18.11, các trang web nói trên đã hoạt động trở lại.

ChatGPT đã phản hồi trở lại ở thời điểm viết tin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều website lớn hoạt động dựa trên Cloudflare

Mặc dù sự cố đã khắc phục nhưng dư âm của nó thực sự đáng chú ý. Làn sóng bình luận trên các nền tảng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi các công cụ làm việc và giải trí đột ngột ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng chuyển sang thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc nhiều trang tin tức, cổng thông tin điện tử và diễn đàn cộng đồng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Cloudflare để tối ưu hóa tốc độ tải và bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng. Điều này cho thấy sự phụ thuộc phức tạp của hạ tầng internet vào các nhà cung cấp dịch vụ cốt lõi, những đơn vị hoạt động âm thầm nhưng nắm giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới trực tuyến.

Cloudflare vận hành một mạng lưới máy chủ toàn cầu giúp lưu trữ và phân phối nội dung đệm cho các website ẢNH: REUTERS

Một khi Cloudflare gặp sự cố, các website ngay lập tức bộc lộ điểm yếu và ngừng hoạt động khiến người dùng không thể truy cập nội dung. Đồng thời, lớp bảo mật cũng bị vô hiệu hóa tạm thời, đặt các website vào tình trạng nguy cơ bảo mật trong thời gian dịch vụ bị đình trệ.

Cloudflare, doanh nghiệp chuyên cung cấp mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các công cụ bảo vệ trang web khỏi tấn công DDoS, đã nhanh chóng xác nhận sự cố này. Mức độ nghiêm trọng của lỗi kỹ thuật được thể hiện rõ khi ngay cả trang web theo dõi sự cố Down Detector cũng bị ảnh hưởng.