Nhiều xe công vụ vi phạm giao thông, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chấn chỉnh

Liên quan hình ảnh nhiều xe công vụ vi phạm giao thông, ngày 9.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa có công văn (số 3054) gửi công an tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và các xã, phường, đặc khu yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh tình trạng đáng lo ngại liên quan đến nhiều xe công vụ biển số xanh vi phạm luật giao thông đường bộ.



Theo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 8 tháng đầu năm, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, riêng giai đoạn từ ngày 1- 31.7.2025 (1 tháng đầu sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng mới), số người chết do tai nạn giao thông lại tăng 12,5% so với cùng kỳ (45/40 người), cho thấy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Một vụ tai nạn giao thông liên quan xe ô tô biển số xanh xảy ra trên địa bàn TP.Đà Lạt cũ ẢNH: L.V

Đáng chú ý, qua hệ thống camera giám sát giao thông và phản ánh trực tiếp của người dân, cho thấy nhiều trường hợp xe công vụ mang biển số xanh của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đã vi phạm quy định an toàn giao thông.

Các lỗi phổ biến là vượt sai quy định, vượt trong trường hợp cấm vượt và không nhường đường cho xe ưu tiên. Những hành vi này không chỉ gây nguy cơ mất an toàn mà còn tạo dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công văn cũng chỉ rõ tình trạng một số công trình hạ tầng thi công chậm tiến độ, phương tiện, để máy móc cản trở giao thông, gây mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão nhưng hố ga, mương nước sâu không che đậy, không có cảnh báo. Tình trạng trên xảy ra phổ biến ở các phường tại Đà Lạt (cũ) và tuyến QL28B đang thi công. Đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp làm giảm tình trạng trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Riêng đối với xe công vụ, nếu vi phạm phải xử lý đến nơi đến chốn, đồng thời quy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Công an tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá tốc độ, lấn làn đường.