Nhìn lại 4 tháng xáo trộn trên chính trường Hàn Quốc

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết vào sáng 4.4 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, phán quyết mới nhất của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc vào sáng 4.4, bao gồm quyết định đồng ý luận tội và phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, được dự báo sẽ chấm dứt tình trạng xáo trộn suốt nhiều tháng qua.

Dưới đây là những diễn biến chính kể từ sau quyết định ban bố thiết quân luật trên.

Ngày 3.12.2024: lệnh thiết quân luật bất ngờ

Vào đêm 3.12, ông Yoon lên truyền hình để công bố thiết quân luật, với lý do "bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa" từ CHDCND Triều Tiên và loại bỏ các thành phần chống nhà nước.

Các binh sĩ có vũ trang tiến về tòa nhà quốc hội trong nỗ lực ngăn chặn các nhà lập pháp đảo ngược quyết định trên, nhưng không thành công.

Khi hàng ngàn người biểu tình tập trung bên ngoài, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để vô hiệu hóa quyết định thiết quân luật của ông Yoon vào sáng sớm ngày 4.12.2024.

Binh lính bắt đầu rút lui và ông Yoon xuất hiện trở lại trên truyền hình, tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật sau thời gian ngắn ngủi.

Ngày 4.12.2024: kế hoạch luận tội

Phe đối lập vào ngày 4.12 tuyên bố sẽ thúc đẩy luận tội và kích hoạt một quy trình chính thức đối với ông Yoon.

Cảnh sát giữ trật tự cạnh những người biểu tình ở Seoul hôm 4.4 ẢNH: REUTERS

Họ đưa ra khiếu nại khác nhau về "cuộc nổi loạn", nhằm vào ông Yoon cùng nhiều thuộc cấp và "những nhân vật quân sự và cảnh sát chủ chốt có liên quan, chẳng hạn như chỉ huy thiết quân luật và cảnh sát trưởng".

Cảnh sát tuyên bố tiến hành điều tra ông Yoon và những người khác về cáo buộc "nổi loạn".

Ngày 14.12.2024: ông Yoon bị luận tội ở quốc hội

Trong số 300 nghị sĩ Hàn Quốc có 204 người bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông Yoon và 85 người bỏ phiếu chống. Đây là nỗ lực thứ hai của họ sau cuộc bỏ phiếu thất bại một tuần trước đó.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ, trong khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 6 tháng để cân nhắc. Thủ tướng Han Duck-soo trở thành quyền tổng thống.

Ngày 27.12: thêm vụ luận tội

Vào ngày 27.12, các nghị sĩ lại bỏ phiếu luận tội quyền Tổng thống Han sau khi phe đối lập cáo buộc ông từ chối ký ban hành các dự luật đặc biệt để điều tra ông Yoon. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok tiếp quản tạm quyền lãnh đạo đất nước.

Trong khi đó, Văn phòng Điều tra tham nhũng gửi lệnh triệu tập thứ 3 cho ông Yoon vào ngày 26.12.2024, sau khi ông từ chối yêu cầu của các nhà điều tra 2 lần trong một tuần.

Ông Yoon đối diện việc luận tội và cáo buộc hình sự về tội nổi loạn, với mức hình phạt rất nặng.

Ngày 30.12.2024: lệnh bắt giữ

Các nhà điều tra nộp đơn xin lệnh bắt giữ ông Yoon, sau khi ông không trình diện để thẩm vấn. Đây là nỗ lực đầu tiên trong lịch sử đất nước nhằm bắt giữ một tổng thống trước khi hoàn tất thủ tục luận tội.

Hàng trăm người ủng hộ ông Yoon đã tập trung bên ngoài khu nhà của ông để phản đối việc luận tội. Ông Yoon tuyên bố sẽ đấu tranh cùng họ "cho đến phút cuối cùng để bảo vệ đất nước ".

Ngày 3.1: nỗ lực bắt giữ lần 1

Các điều tra viên tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Yoon, nhưng bị lực lượng an ninh của ông chặn lại trong cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 6 giờ. Họ buộc phải dừng lại, viện dẫn lý do lo ngại về an ninh.

Ngày 14.1: phiên tòa thẩm vấn luận tội

Tòa án Hiến pháp mở phiên tòa luận tội ông Yoon. Tổng cộng có 11 phiên thẩm vấn được tổ chức đến ngày 25.2, một số phiên có sự tham dự của chính ông Yoon nhằm bảo vệ quyết định của mình.

Ngày 15.1: ông Yoon bị bắt

Các điều tra viên cố gắng tiến vào dinh thự của ông Yoon, trong khi đội cận vệ tổng thống, luật sư và những người ủng hộ ông cố gắng ngăn chặn việc thực hiện lệnh bắt giữ.

Các cảnh sát sử dụng thang để đột nhập vào khu nhà và tiếp cận dinh thự.

Sau khi đàm phán, các điều tra viên thông báo lệnh đã được thực hiện và ông Yoon sau đó xuất hiện tại văn phòng của họ. Ông Yoon cho biết mình đã tuân thủ để "ngăn chặn đổ máu".

Ngày 18.1: gia hạn việc giam giữ

Tòa án quận phía Tây Seoul ban hành lệnh bắt giữ chính thức, kéo dài thời gian giam giữ ông Yoon, với lý do lo ngại ông ấy có thể tiêu hủy bằng chứng.

Quyết định này khiến những người ủng hộ ông Yoon tức giận, một số người tấn công tòa nhà tòa án và đập vỡ cửa sổ.

Ngày 8.3: ông Yoon được thả

Ông Yoon được thả khỏi nơi giam giữ sau khi tòa án hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vào ngày hôm trước.

Bên ngoài trại giam, ông Yoon bước ra khỏi xe và vẫy tay chào những người ủng hộ. Quyết định này càng làm gia tăng căng thẳng, với hàng trăm ngàn người biểu tình ủng hộ và phản đối ông Yoon vào mỗi cuối tuần, một số người cắm trại và tổ chức biểu tình suốt đêm.

Ngày 24.3: Tòa án Hiến pháp lật ngược phán quyết, ông Han trở lại làm quyền tổng thống

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 24.3 tuyên bố rằng họ đã quyết định lật ngược việc luận tội ông Han. Theo hãng tin Yonhap, bản án luận tội ông Han bị bãi bỏ với tỷ lệ 5 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Ngoài ra, có hai thẩm phán bỏ phiếu phản đối toàn bộ quá trình luận tội vì cho rằng nó không được 2/3 số nghị sĩ quốc hội thông qua.

Với phán quyết đó, ông Han trở lại làm quyền tổng thống.

Ngày 4.4: phán quyết cuối cùng, ông Yoon bị phế truất

Vào sáng nay 4.4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ quyết định luận tội từ quốc hội, qua đó phế truất Tổng thống Yoon. Phán quyết của tòa có hiệu lực ngay lập tức và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử bất thường để tìm ra người kế nhiệm ông Yoon trong vòng 60 ngày, theo Yonhap.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo khẳng định sẽ duy trì sự ổn định để tránh tạo ra khoảng trống trong ngoại giao và an ninh quốc gia sau khi ông Yoon bị phế truất. Ông Han sẽ tiếp tục nắm tạm quyền cho đến khi Hàn Quốc bầu cử chọn ra tổng thống mới trong vòng 60 ngày tới.