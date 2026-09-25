Những nỗi niềm trăn trở tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 được thể hiện qua nhiều lát cắt của cuộc sống, đó là những phận người khi đối diện với nghịch cảnh, là gia đình với những yêu thương, rạn nứt, hay ký ức, văn hóa, truyền thống và các giá trị đang đứng trước sự đổi thay của thời gian. Những vùng đất ít được biết đến, những con người lặng lẽ với những câu chuyện lần đầu được hé mở. Cuộc chiến nội tâm của người trẻ, khi họ đối diện với những tổn thương, cô đơn, mặc cảm.

Nhìn lại hành trình cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

Bên cạnh lối kể quen thuộc, nhiều tác phẩm đã tìm kiếm cách thể hiện mới qua tâm lý, không khí, màu sắc thể loại; đồng thời để hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng tham gia nhiều hơn vào việc kể chuyện.

Những thử nghiệm ấy có thể chưa phải lúc nào cũng trọn vẹn. Nhưng chính từ những tìm tòi đó, cá tính điện ảnh của mỗi nhà làm phim bắt đầu được nhận diện.

Qua một mùa phim, Vietnamese 2026 cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của một thế hệ trẻ đam mê điện ảnh, với mong muốn được khẳng định bản thân và nghiêm túc bước tiếp trên hành trình làm nghề. Cuộc thi chính là cơ hội để những cá tính ấy được nhìn thấy.