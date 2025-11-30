Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhìn lại thành tựu nghiên cứu văn học nghệ thuật tại TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/11/2025 06:15 GMT+7

Sáng 29.11 tại TP.HCM, Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học Thành tựu nghiên cứu văn học nghệ thuật (VH-NT) tại TP.HCM từ 1975 đến nay, thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và sinh viên tham dự.

Trong những thành công đã đạt được ấy của sự nghiệp nghiên cứu VH-NT TP.HCM, có phần đóng góp quan trọng của các thế hệ giáo sư, giảng viên Khoa Ngữ văn VN (1975 - 1990); Ngữ văn (1990 - 1994); Ngữ văn và báo chí (1994 - 2007); Văn học và ngôn ngữ (2007 - 2017) và Văn học (2017 - 2025) của trường.

Phát biểu đề dẫn, PGS-TS Đoàn Lê Giang, giảng viên cao cấp Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH-NV, đánh giá cao các công trình nghiên cứu văn học viết, văn học dân gian của TP.HCM trong thời gian qua. Trong đó, khoa đã xuất bản được gần chục tập văn học dân gian các địa phương cho Bạc Liêu, Sóc Trăng, Châu Đốc, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên, Bến Tre, Đồng Tháp… Về vấn đề văn học đô thị miền Nam, ông Giang cho rằng: "Cũng đã đến lúc cần được nhìn nhận lại như một phần có giá trị của văn học dân tộc, vì đó là văn học của giới trí thức, thể hiện suy nghĩ và tình cảm của đồng bào miền Nam. Cần gạn đục khơi trong, đi tìm những giá trị tốt đẹp của nền văn học ấy là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu hiện nay".

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều công trình tâm huyết của các nhà nghiên cứu đóng góp vào những thành tựu chung của nghiên cứu VH-NT tại TP.HCM thời gian qua:

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu với đề tài Một số suy nghĩ từ thành tựu nghiên cứu văn học ở TP.HCM, TS Lê Ngọc Phương (Tùy bút, tản văn về Sài Gòn - TP.HCM từ 1975 đến nay: sự kiến tạo căn tính văn hóa đô thị), TS Nguyễn Thị Phương Thúy (Văn học TNXP TP.HCM: nửa thế kỷ nhìn lại 1976 - 2025), Đặng Quốc Minh Dương (Nghiên cứu văn học dân gian tại TP.HCM từ 1975 đến nay: thành tựu và ưu tư), TS Nguyễn Thị Thanh Xuân (Biên khảo, lý luận, phê bình văn học ở miền Nam VN 1954 - 1975), Võ Văn Nhơn (Góp lời với văn chương phương Nam, Hà Hương phong nguyệt), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học ở Nam Bộ 1865 - 1954), Đoàn Lê Giang (Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng TP.HCM)…


