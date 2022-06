Nhìn lại vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học

Vụ lộ đề thi Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt nguồn từ bài viết trên Facebook của thầy giáo có tên Đinh Đức Hiền. Thầy giáo này đã chỉ ra 32/40 câu nội dung ôn tập trong lớp học online VIP ngày 7.7.2021 của thầy Nghệ giống đề thi chính thức.

Sau đó, nhiều bức thư tố giác được gửi đến Bộ GD-ĐT. Kết quả điều tra của tổ công tác liên ngành do Bộ lập ra ngày 4.8 cũng kết luận “có dấu hiệu bất thường”.





Sau quá trình vào cuộc điều tra, ngày 10.6, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ GD-ĐT, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi), nguyên giáo viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi), nguyên giáo viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để điều tra cùng về tội danh nêu trên.