Nhịp cầu hữu nghị hai tờ báo Thanh Niên Việt Nam - Trung Quốc

Báo Thanh Niên Việt Nam - Trung Quốc: Đồng hành cùng nhau

Trong dòng chảy không ngừng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, việc Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác hồi trung tuần tháng 9.2025 trong chuyến công tác của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc, là sự tái xác lập quan hệ đồng hành và giao lưu học hỏi lẫn nhau trong giai đoạn mới. Đều là diễn đàn của giới trẻ, gắn liền với quá trình phát triển của đất nước, bản ghi nhớ của hai tờ báo nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường giao lưu thanh niên và làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong lĩnh vực truyền thông dành cho giới trẻ.

Với tinh thần "muốn đi xa phải đi cùng nhau", Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc cam kết cùng nhau chia sẻ các nội dung bài viết, video chất lượng cao xoay quanh những chủ đề thiết thực với giới trẻ như: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, văn hóa thanh niên và xu hướng khoa học công nghệ. Không dừng lại ở không gian số, hai tờ báo mang sứ mệnh là diễn đàn của thanh niên hai nước còn định hướng sẽ tổ chức chung các sự kiện giao lưu thực tế, quảng bá du lịch, văn hóa và các hội thảo, liên hoan thanh niên.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo, cán bộ Báo Thanh Niên Trung Quốc trong chuyến thăm tháng 9.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Một trong những điểm quan trọng ở định hướng hợp tác giữa Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc là sự đồng thuận trong việc đặt ưu tiên cho nhiệm vụ truyền thông về chương trình "Hành trình đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên". Thông qua mạng lưới truyền thông mạnh mẽ của hai tờ báo, "Hành trình đỏ" được kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ những chuyến tham quan thông thường.

Bà Đổng Hà, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, đã bày tỏ kỳ vọng Báo Thanh Niên sẽ tạo ra sức lan tỏa sâu rộng cho chương trình "Hành trình đỏ" trong thanh thiếu niên Việt Nam. Trong chuyến công tác, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cũng khẳng định lan tỏa "Hành trình đỏ" là ưu tiên. Việc hai tờ báo nhất trí phối hợp quảng bá cho chương trình này cũng là cách để báo chí tham gia trực tiếp vào việc nuôi dưỡng tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung suốt nhiều thập niên. Nhờ đó, thế hệ trẻ hai nước sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn, củng cố trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống đó.

Hợp tác trong kỷ nguyên số

Bước vào kỷ nguyên số, thách thức của báo chí không chỉ là nội dung mà còn là phương thức tiếp cận. Báo Thanh Niên Trung Quốc đã tái cấu trúc thành một thương hiệu đa phương tiện với hơn 320 triệu người dùng. Việc chuyển dịch mạnh mẽ được thể hiện qua chiến lược dữ liệu dẫn đường. Định hướng phát triển đó cũng có sự tương đồng với Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Trung Quốc Đổng Thời ký bản ghi nhớ hợp tác ẢNH: NHẬT THỊNH

Và sự hợp tác mới mở ra cơ hội để hai bên học hỏi mô hình ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ sự phát triển của hai tờ báo trong thời kỳ mới. Hơn thế nữa, cả Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc đều cho thấy tầm nhìn chuyển đổi từ việc phát tín hiệu một chiều sang đối thoại hai chiều, dùng chính dữ liệu để tinh chỉnh nội dung, định dạng video và ngôn ngữ cho phù hợp với thế hệ "sống cùng màn hình dọc", đồng thời vẫn giữ vững giá trị định hướng của báo chí chính thống trước các áp lực của thuật toán mạng xã hội.

Việc học hỏi và chia sẻ công nghệ, mô hình kinh doanh văn hóa mới chính là dư địa rộng lớn để hai tờ báo cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Sự tương đồng về sứ mệnh đều là diễn đàn của giới trẻ cho phép hai bên bổ trợ cho nhau, cùng tận dụng thế mạnh về công nghệ của Báo Thanh Niên Trung Quốc và sự năng động, nhạy bén của Báo Thanh Niên. Cái bắt tay chiến lược giữa hai tờ báo là minh chứng hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu, trong sứ mệnh kết nối thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.