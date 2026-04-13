Quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua ‘Hành trình đỏ’

Ngày thứ 2 trong "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc, nhóm Cán bộ đoàn - sinh viên đã tham gia buổi giao lưu, chia sẻ đọc sách "Tập Cận Bình và các bạn sinh viên", nhóm Văn hóa - nghệ thuật cũng có buổi đối thoại thanh niên Trung - Việt với chủ đề "Kế thừa và đổi mới văn hóa".

Sự đồng điệu của 2 tư tưởng lớn

Đọc cuốn sách "Tập Cận Bình và các bạn sinh viên", đại biểu Việt Nam đánh giá đây không chỉ là cuốn sách giàu giá trị về nội dung, mà còn là một tác phẩm mang nhiều ý nghĩa gợi mở đối với thanh niên, sinh viên và những người đang làm công tác thanh niên trong bối cảnh hiện nay.

Thanh niên 2 nước giao lưu, chia sẻ đọc sách "Tập Cận Bình và các bạn sinh viên" ẢNH: T.Q

Chị Dương Thị Điểm, cán bộ Tỉnh đoàn Thái Nguyên, cho hay, chị ấn tượng nhất ở cuốn sách là hình ảnh người trẻ luôn được đặt ở một vị trí rất quan trọng. Họ không chỉ là người thụ hưởng tương lai, mà chính là người kiến tạo tương lai.

Qua những lời căn dặn dành cho sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhiều tư tưởng sâu sắc, như: Thanh Niên phải biết "lập chí cao xa", có tinh thần; phải chịu khó, chịu khổ và phải biết gắn lý tưởng cá nhân với tương lai của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Chị Điểm liên tưởng đến tinh thần trong các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm về thanh niên, đặc biệt là bài viết "Thanh niên với tương lai của đất nước" và bài viết "Tương lai cho thế hệ vươn mình".

"Những nội dung này có sự gặp gỡ rất sâu sắc là đều đặt niềm tin lớn vào thế hệ trẻ. Đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với thế hệ trẻ trong thời đại mới", chị Điểm cho hay.

Chị Nguyễn Minh Hạnh chia sẻ cảm nghĩ khi đọc cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: T.Q

Chị Nguyễn Minh Hạnh, sinh viên chuyên ngành Lịch sử (Đại học Vinh) cũng tâm đắc về quan điểm "chiếc cúc áo của đời người phải cài đúng ngay từ đầu" mà ông Tập Cận Bình viết trong cuốn sách. Nó gợi mở một bài học sâu sắc cho thanh niên rằng muốn đi xa thì trước hết phải đi đúng, phải sớm xây dựng lý tưởng số, hệ giá trị và nền tảng đạo đức vững chắc.

Theo chị Hạnh, trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi gắm đến thanh niên Việt Nam thông điệp rất rõ ràng, rằng: "Yêu nước trong thời đại mới phải được thể hiện bằng tri thức, bằng năng lực và bằng khả năng làm chủ tương lai. Điều đó cho thấy thanh niên hôm nay không chỉ cần có khát vọng, mà phải có bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với đất nước".

Kể chuyện dân tộc qua những dự án "Made in Vietnam"

Chia sẻ tại đối thoại giữa thanh niên Trung - Việt với chủ đề "Kế thừa và đổi mới văn hóa", đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh cho hay tác phẩm nghệ thuật sẽ chỉ là những vệt màu rực rỡ nhưng chóng phai trong dòng chảy vội vã của kỷ nguyên số, nếu thiếu đi linh hồn bản sắc. Do đó, anh luôn tìm về với chất liệu dân tộc và "phiên dịch" vẻ đẹp truyền thống sang ngôn ngữ đương thời.

Theo đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh, việc làm mới văn hóa không chỉ có một con đường duy nhất, mà nó là sự cân bằng giữa những giá trị mang tính biểu tượng chung và những bản sắc riêng biệt.

Toàn cảnh buổi đối thoại giữa những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật 2 nước ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chia sẻ về những dự án "MV Made in Vietnam", đạo diễn Tuấn Anh cho hay anh chọn khai thác những gì được coi là bản sắc quốc gia, như những biểu tượng trống đồng Đông Sơn, chim Lạc, phở, hay các trang sử hào hùng… có sức lan toả.

"Một hình ảnh quen thuộc có thể kết nối hàng triệu trái tim, khơi dậy niềm tự hào dân tộc một cách trực diện nhất', đạo diễn Tuấn Anh chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về những bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tại buổi đối thoại ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tuy nhiên, theo nam đạo diễn, những biểu tượng quá nổi tiếng cũng dễ gây cảm giác nhàm chán nếu không có những phá cách, sáng tạo. Do đó anh chọn cách dùng ngôn ngữ của Pop-culture và kỹ xảo điện ảnh để thể hiện hài hòa những tác phẩm của mình.

Theo đạo diễn Tuấn Anh, Việt Nam cũng như Trung Quốc, đều là những quốc gia đa dạng về vùng miền và dân tộc. Điều này thúc đẩy anh đi sâu vào các tiểu vùng văn hóa hay những di sản cộng đồng đặc thù.

Giới nghệ sĩ 2 nước đối thoại cởi mở và mong muốn được giao lưu nhiều hơn nữa trong thời gian tới ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lấy ví dụ về dự án MV See Tình, anh cho hay ekip đã khai thác văn hóa sông nước miền Tây Nam bộ, đưa văn hóa chợ nổi, rừng tràm Trà Sư vào tác phẩm qua lăng kính màu hồng của một cô gái đang si tình. Tác phẩm này có lượng tiếp cận rất lớn và nhiều người dân Trung Quốc đã biết đến và có thể "nhún nhảy" theo giai điệu của bài hát này.

Đạo diễn Tuấn Anh cho hay, Việt Nam đang nỗ lực đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Để làm được điều này, anh và đồng nghiệp vẫn đang học cách để kể câu chuyện dân tộc mình hay hơn mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Lê Chi, Biên tập viên sách tranh (Nhà xuất bản Kim Đồng), giới thiệu về cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản và được phía nước bạn dịch lại ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Tôi hy vọng thanh niên Việt Nam và Trung Quốc sẽ cùng nhau tạo nên những giao diện mới tuyệt vời nhất để di sản Á Đông không chỉ trường tồn mà còn tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ thế giới", đạo diễn Tuấn Anh kỳ vọng.

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ 2 nước cũng dành thời gian giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đất nước mình, đồng thời mong muốn được giao lưu nhiều hơn để văn hóa là nơi kết nối bền chặt tình hữu nghị Việt - Trung.