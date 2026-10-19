Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ vượt cầu Bình Khánh

Sáng 19.10, trên sông Soài Rạp, đoàn tàu lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lần lượt tiếp cận và đi qua khu vực cầu Bình Khánh, thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khoảng 7 giờ, đoàn lai dắt tiến đến gần cầu Bình Khánh. Đến 7 giờ 15, tổ hợp nhịp chính đã đi qua khu vực dưới cầu, đánh dấu thêm một cột mốc trên hành trình vận chuyển đường thủy dài khoảng 124 km từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP.HCM.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ toàn bộ với mức đầu tư lên đến gần 1.000 tỉ đồng, dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính hiện đã được lai dắt tới cầu Bình Khánh, dài 187 m và nặng 3.400 tấn

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, kết nối khu vực Nhà Bè và Cần Giờ, có tĩnh không thông thuyền theo thiết kế 55 m. Hình ảnh vòm thép hình lá dừa nước được lai dắt bên dưới công trình dây văng tạo nên khung cảnh đặc biệt tại cửa ngõ phía nam thành phố.

Cận cảnh nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với thiết kế mái vòm mô phỏng hình lá dừa nước đang trên hành trình lai dắt trên sông sáng sớm ngày 19.10

Trước đó, vào lúc 5 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt rời vị trí neo nghỉ tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp, bắt đầu ngày vận chuyển thứ hai. Các tàu lai phối hợp đưa sà lan di chuyển qua khu vực cảng Calofic, hướng về cầu Bình Khánh.

Nhịp chính với kết cấu cầu chính khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ khoảng 2.000 tấn được hạ thủy từ khoảng 22 giờ ngày 15.10 từ Nhà máy Đại Dũng (khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa) hướng thẳng về trung tâm TP.HCM

Trong suốt quá trình di chuyển, đội vận hành duy trì liên lạc với lực lượng cảnh giới, theo dõi tình hình tàu thuyền trên luồng để điều chỉnh hướng đi và tốc độ phù hợp, bảo đảm an toàn cho tổ hợp kết cấu có trọng lượng hàng nghìn tấn.

Hành trình đưa vòm thép 3.400 tấn về trung tâm TP.HCM

Đoàn lai dắt bắt đầu hành trình từ sáng 18.10 tại cảng Đông Xuyên, khu vực nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Theo lộ trình, đoàn lai dắt sẽ di chuyển qua các tuyến đường thủy gồm sông Dinh, sông Thị Vải, vịnh Gành Rái, sông Soài Rạp, sông Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn.

Trên hành trình tiến vào sông Sài Gòn, đoàn dừng chân tại nhiều điểm neo. Tại điểm neo, các đơn vị tiếp tục cập nhật tình hình luồng tuyến, thống nhất giờ xuất phát, phương án cảnh giới và kế hoạch phối hợp cho chặng tiếp theo. Để đảm bảo các điều kiện vận hành an toàn, đoàn chỉ di chuyển vào ban ngày và neo nghỉ qua đêm.

Suốt quá trình lai dắt, tại mỗi điểm neo, các đơn vị chịu trách nhiệm liên tục cập nhật tình hình, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, vận hành an toàn

Sau khi vượt qua cầu Bình Khánh trong sáng 19.10, đoàn lai dắt tiếp tục hướng về Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ trước khi tiến vào khu vực trung tâm TP.HCM. Dự kiến, sà lan sẽ tiếp cận khu vực Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm, nơi nhịp chính được tiếp nhận để chuẩn bị cho công đoạn lắp dựng và hợp long vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ cùng ngày.

Việc vận chuyển nguyên khối kết cấu vòm thép có kích thước lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lai dắt, vận hành sà lan, điều phối luồng tuyến và lực lượng bảo đảm an toàn hàng hải. Mỗi chặng di chuyển đều được tính toán dựa trên điều kiện thủy văn, đặc điểm tuyến luồng và khả năng kiểm soát ổn định của tổ hợp.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Tiến gần cột mốc Hợp Long

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được chế tạo và lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng, với kết cấu vòm thép không gian lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam.

Sau khoảng 81 tiếng kể từ thời điểm nhịp chính được hạ thuỷ, đoàn lai dắt đã đến cầu Bình Khánh đúng kế hoạch. Tiếp theo, sau khi đến khu vực Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm, nhịp chính sẽ được chuẩn bị để tiến hành hợp long vào ngày 21.10. Đại diện Nutifood cho biết: "Sau hơn 30 tháng khởi công, đây là một trong những công đoạn quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa với Nutifood vì đã đưa công trình tiến thêm bước nữa đến giai đoạn hoàn thiện".

Theo tính toán dự kiến, nhịp chính sẽ được tiến hành hợp long vào ngày 21.10 tới đây

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công ngày 29.3.2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ. Đây là cây cầu kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.