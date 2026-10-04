Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH:

Nhịp sống bình yên: Từ lá thư xúc động đến chuyện nghề của những 'người hùng' cứu hỏa

Chiều 4.10.2026, chương trình 'Nhịp sống bình yên' diễn ra trang trọng nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN. Qua những lát cắt đầy cảm xúc từ câu chuyện cứu người trước mũi xe tử thần của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi đến hành trình cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ của trung tá Nguyễn Hữu Đạo, chương trình không chỉ tri ân sự dũng cảm của các chiến sĩ mà còn khơi dậy ý nghĩa của ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy trong việc bảo vệ sự bình yên cho mỗi mái nhà.