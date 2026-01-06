Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhờ ảnh ông Maduro bị bắt, trang phục Nike bất ngờ 'cháy hàng'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/01/2026 09:12 GMT+7

Lượng tìm kiếm toàn cầu đối với áo hoodie và quần jogger màu xám đặc trưng của Nike tăng vọt sau khi hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ tại Mỹ được công bố rộng rãi.

Vụ bắt giữ ông Maduro bất ngờ tạo ra hiệu ứng truyền thông ngoài dự đoán cho Nike, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Venezuela trong tình trạng bị giam giữ, theo South China Morning Post ngày 6.1.

- Ảnh 1.

Ông Nicolas Maduro đang bị Mỹ giam giữ, mặc bộ đồ thể thao Nike

ẢNH: Trump/Truth Social

Bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông toàn cầu cho thấy ông Maduro bị còng tay, tai và mắt bị bịt kín, tay cầm chai nước, mặc bộ đồ thể thao màu xám rộng thùng thình với logo "swoosh" đặc trưng của Nike nổi bật trên ngực áo.

Sự chú ý của công chúng nhanh chóng đổ dồn vào trang phục ông Maduro mặc. Theo dữ liệu theo dõi trực tuyến, lượng tìm kiếm toàn cầu về bộ đồ thể thao này trên Google đã tăng gấp 4 lần chỉ trong vài giờ sau khi ông Trump đăng tải bức ảnh. Tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ và một số quốc gia châu Âu, các kích cỡ lớn của bộ đồ đã nhanh chóng cháy hàng.

Trên chuyến bay tới New York để hầu tòa sau cuộc tấn công quân sự bất ngờ của Mỹ vào Caracas hôm 3.1, ông Maduro dường như vẫn mặc bộ đồ thể thao dành cho nam giới thuộc dòng Nike Tech Fleece, sản phẩm được hãng mô tả là "sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và cảm giác thoải mái cao cấp".

Chiếc áo hoodie trong bộ sản phẩm, có giá khoảng 140 USD tại Mỹ và 120 euro tại châu Âu, đã vươn lên trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất trên cửa hàng trực tuyến của Nike. Các đánh giá mới về sản phẩm, xuất hiện sau sự kiện quân sự của Mỹ tại Venezuela, đều mang tính tích cực, trong đó nhiều khách hàng nhấn mạnh sự thoải mái của bộ đồ thể thao khi mặc trong thời gian dài.

"Rất phù hợp cho những chuyến bay dài", một người mua nhận xét. Một khách hàng khác thậm chí hài hước đặt tên mới cho dòng sản phẩm này là "Nike Operation Absolute Resolve Freedom Tech Fleece".

Theo thông tin từ phía Mỹ, ông Trump đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bắt giữ ông Maduro. Sau đó, nhà lãnh đạo Venezuela cùng vợ là bà Cilia Flores bị đưa tới New York, nơi họ đối mặt với các cáo buộc liên quan buôn bán ma túy.

Tổng thống Venezuela bị Mỹ giam giữ, người trung thành vẫn chưa khuất phục

