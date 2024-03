Nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển 290 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi bỏ trốn

Tối 21.3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi lừa chủ tiệm điện thoại chuyển 290 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi viện lý do đi vệ sinh để bỏ trốn.

Theo đó, ngày 15.3, chị L.T.V. (26 tuổi, ở xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đến một tiệm mua bán điện thoại ở TT.La Hà (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) mua điện thoại. Sau đó, V. nhờ chủ tiệm chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình và trả lại ngay sau đó.

Đến chiều 16.3, cũng với phương thức trên, V. tiếp tục đến tiệm điện thoại trên nhờ chủ tiệm chuyển tiền 4 lần với số tiền 290 triệu đồng vào tài khoản của mình. Vì tin tưởng nên chủ tiệm điện thoại đã chuyển tiền cho V.

Khi chuyển tiền xong, V. lấy lý do đi vệ sinh rồi trèo qua phía sau mái nhà của tiệm điện thoại để bỏ trốn. Chủ tiệm điện thoại biết mình bị lừa nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Tư Nghĩa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm người phụ nữ trên. Sau nhiều ngày truy tìm, đến ngày 21.3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Tư Nghĩa đã bắt giữ L.T.V. tại H.Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, L.T.V. khai nhận đã nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển tiền vào tài khoản của mình, sau đó chuyển qua app chơi game đánh bạc nhưng app bị sập rồi yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng mới nhận lại được số tiền mới chuyển vào. Do không có tiền nên V. đã tìm cách bỏ trốn khỏi tiệm điện thoại.

Vụ lừa chủ tiệm điện thoại chuyển tiền đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.