Nhờ 'giúp lấy lại tiền bị lừa đảo', coi chừng... nỗi đau nhân đôi

"Nỗi đau nhân đôi"

Không khó để bắt gặp trên Facebook có những fanpage, nhóm như: "Lấy lại tiền bị lừa đảo", "Hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo", "Hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa qua mạng qua số tài khoản ngân hàng", "Lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng xã hội"…



Người quản trị (admin) những fanpage, nhóm này tự xưng là luật sư, nhân viên ngân hàng, chuyên gia công nghệ thông tin… hứa hẹn sẽ giúp các nạn nhân từng bị lừa lấy lại tiền.

Nguyễn Trương Duy Thành (32 tuổi, ngụ tại H.Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết từng là nạn nhân của hình thức lừa giả danh nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu vào đầu năm nay với số tiền 16 triệu đồng.

"Tôi truy cập Facebook thì có thấy nhóm "Lấy lại tiền bị lừa đảo". Tôi nhờ dịch vụ này và được yêu cầu trả phí trước 2 triệu đồng. Người ấy cũng cam kết số tiền tôi từng bị lừa sẽ được trả về tài khoản ngân hàng sau 24 tiếng đồng hồ. Tôi tin tưởng nghe theo. Chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản có tên Trương Thuận Nguyên, số tài khoản 996817… của ngân hàng V. Sau đó không thấy cam kết kia thành hiện thực, "bên kia" (tức dịch vụ nhân lấy lại tiền – PV) cũng chẳng có động tĩnh gì. Hóa ra tôi bị lừa", anh Thành kể lại.

Một bài đăng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Nhưng thực chất đây là chiêu lừa "giăng bẫy" những người nhẹ dạ cả tin CHỤP MÀN HÌNH

Trên Facebook, rất nhiều người ta thán việc đã bị "nỗi đau nhân đôi" khi nhờ lấy lại tiền bị lừa thì... tiếp tục bị lừa.

Chị Đỗ Thị Nga (35 tuổi), giảng viên một trường ĐH ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, từng bị lừa gần 30 triệu đồng bởi kẻ xấu dùng thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng. Chị Nga ta thán sự việc bị lừa trên một nhóm Facebook. Ngay sau đó, có người liên hệ chị Nga, đồng thời khoe bản thân đang làm việc tại ngân hàng, có thể giúp lấy lại số tiền từng mất chỉ sau 12 tiếng đồng hồ.

"Lúc đó tôi tưởng họ là người tốt nên mừng và nhờ giúp. Họ báo lấy phí 10% là 3 triệu đồng. Chẳng hiểu sao tôi tin tưởng tuyệt đối. Nào ngờ, tôi tiếp tục bị lừa", chị Nga than vãn.

Theo tìm hiểu của người viết, chiêu lừa "giúp lấy lại tiền bị lừa đảo" ngày càng xuất hiện nhiều trên Facebook. Những kẻ lừa chực chờ "săn con mồi" trên các fanpage, nhóm. Hễ thấy những người để lại bình luận rầu rĩ về việc từng bị lừa đảo là nhanh chóng nhắn tin, tiếp cận, ngỏ ý sẽ giúp lấy lại tiền. Sau đó kẻ lừa yêu cầu chuyển tiền. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, kẻ lừa lập tức chặn Facebook, số điện thoại, cắt đứt tương tác.

Nhiều hội, nhóm được lập ra để lừa đảo với thủ đoạn "giúp lấy lại tiền bị lừa đảo" CHỤP MÀN HÌNH

Cần cảnh giác, trình báo cơ quan công an

Các chuyên gia của dự án Chống lừa đảo (do Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC, hiện là chuyên viên tại Trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia, khởi xướng – PV), cho biết: "Có nhiều người đang bị lừa bởi thủ đoạn "giúp lấy lại tiền bị lừa đảo". Những kẻ xấu đã lập ra các hội, nhóm, mạo danh là công an, viện kiểm sát, luật sư, chuyên gia công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng… Chúng đánh vào tâm lý của các nạn nhân là muốn lấy lại tiền đã mất. Chúng thường nói "lời đường mật" là đảm bảo lấy lại tiền 100% sau thời gian rất ngắn. Những người bị thao túng tâm lý, nhẹ dạ cả tin sẽ chuyển tiền. Có người thì được kẻ xấu gửi những đường link chứa mã độc, yêu cầu điền các thông tin, rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại để truy cập ứng dụng internet banking. Sau đó kẻ lừa đảo sẽ chặn liên hệ, chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc tiền trong tài khoản internet banking của nạn nhân".

Để không trở thành nạn nhân của chiêu "giúp lấy lại tiền bị lừa đảo", các chuyên gia khuyến cáo: Không tin cũng như không làm theo các hướng dẫn lấy lại tiền bị lừa đảo trên các hội, nhóm trên mạng xã hội. Khi có nghi ngờ cần tham khảo người thân, bạn bè hiểu biết pháp luật, có uy tín. Tuyệt đối không thực hiện theo các hướng dẫn của những người không quen biết qua mạng xã hội. Trường hợp mới chuyển tiền, ngay sau đó phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn phong tỏa tài khoản. Đặc biệt, cần liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Những kẻ lừa đảo lập fanpage mạo danh công ty luật và quảng cáo dịch vụ "giúp lấy lại tiền bị lừa đảo" CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến chiêu lừa này, theo đại diện Công an TP.Hà Nội, có nhiều nạn nhân đã bị lừa lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo.

Công an TP.Hà Nội đề nghị mọi người cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.