Nhổ tóc bạc có khiến tóc bạc nhiều hơn? Chuyên gia giải đáp

Một quan niệm đã tồn tại từ lâu cho rằng nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến nhiều sợi tóc bạc khác xuất hiện. Thực tế, điều này không đúng với cách tóc phát triển trên da đầu, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Nhổ tóc bạc không khiến tóc bạc lan rộng

Trái với quan niệm phổ biến rằng nhổ 1 sợi tóc bạc sẽ khiến nhiều sợi tóc bạc khác xuất hiện, các chuyên gia khẳng định điều này không có cơ sở khoa học.

Quan niệm nhổ tóc bạc sẽ làm tóc bạc mọc nhiều hơn thực chất chỉ là một lời truyền miệng Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Theo bác sĩ da liễu Poonam Saini, công tác tại Bệnh viện Kailash (Ấn Độ), mỗi sợi tóc phát triển từ một nang tóc riêng biệt nằm dưới da đầu. Các nang tóc hoạt động độc lập và không tác động lẫn nhau. Do đó, việc nhổ 1 sợi tóc bạc chỉ ảnh hưởng đến nang tóc của chính sợi tóc đó, hoàn toàn không làm các nang tóc xung quanh sản sinh thêm tóc bạc hay khiến những sợi tóc bên cạnh đổi màu. Nói cách khác, tóc bạc không thể "lây" từ sợi này sang sợi khác. Quan niệm nhổ tóc bạc sẽ làm tóc bạc mọc nhiều hơn thực chất chỉ là một lời truyền miệng đã tồn tại qua nhiều thế hệ nhưng không được khoa học chứng minh. Tóc mọc lại vẫn là tóc bạc?

Việc nhổ tóc bạc cũng không khiến sợi tóc mới mọc lên lấy lại màu đen như trước. Theo bác sĩ Poonam Saini, sợi tóc mới mọc từ chính nang tóc đó gần như vẫn sẽ là tóc bạc.

Nguyên nhân là màu tóc được quyết định bởi các tế bào melanocyte - những tế bào sản xuất sắc tố melanin. Khi các tế bào này suy giảm hoặc ngừng hoạt động do tuổi tác hay các yếu tố khác, tóc sẽ mất dần sắc tố và chuyển sang màu bạc. Việc nhổ tóc chỉ loại bỏ phần thân tóc bên ngoài, hoàn toàn không thể phục hồi chức năng của các tế bào tạo sắc tố bên trong nang tóc. Vì vậy, sợi tóc mọc lại thường vẫn giữ nguyên màu bạc.

Thường xuyên nhổ tóc có thể gây hại cho nang tóc

Các chuyên gia không khuyến khích thói quen nhổ tóc thường xuyên. Bà Saini cho biết việc liên tục nhổ tóc tại cùng một vị trí có thể làm tổn thương nang tóc. Tình trạng này có thể gây đỏ da hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ở vùng da đầu bị tác động nhiều lần.

Nếu kéo dài thời gian, nang tóc có thể suy yếu và không còn khả năng tạo tóc mới. Vùng da đó sẽ trở nên thưa tóc rõ rệt hơn.

Ngoài ra, tóc mọc lại sau nhiều lần bị nhổ còn có thể thay đổi kết cấu. Sợi tóc có thể mảnh hơn hoặc thô hơn so với trước đây.

Không nên nhổ tóc bạc liên tục

Tóc bạc là kết quả của quá trình thay đổi tự nhiên trong nang tóc. Thói quen nhổ tóc lặp đi lặp lại có thể gây tổn thương nang tóc, làm thưa tóc và ảnh hưởng đến chất lượng tóc mọc lại. Vì thế, việc hạn chế nhổ tóc bạc thường xuyên sẽ giúp bảo vệ nang tóc và da đầu tốt hơn.