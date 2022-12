Nhọc nhằn thuê xe tự lái mùa tết

Giá thuê tăng gấp đôi

Chuẩn bị kế hoạch chơi tết, anh Nguyễn Văn Hiếu, ngụ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã chuẩn bị ngân sách thuê xe khoảng 15 triệu đồng cho việc thuê xe đi chơi khoảng 14 ngày từ 25 tháng chạp (âm lịch). Tuy nhiên khi tìm xe theo nhu cầu thì anh Hiếu “té ngửa” bởi giá thuê xe dịp tết tăng cao chót vót. “Với ngân sách của mình, tôi chỉ thuê được các loại xe nhỏ số sàn, còn các loại xe đời mới đã tăng gấp 2 - 3 lần, tôi hỏi nhiều nơi nhưng chỗ nào cũng báo giá cao ngất, đặc biệt là những ngày tết”, anh nói.

V.H.H, chuyên kinh doanh cho thuê xe tự lái tại Q.6 (TP.HCM) cho biết: “Tết năm nay nhu cầu thuê xe đi chơi, hoặc về quê tăng cao hơn trước khoảng 15 - 20%, có lẽ do nghỉ tết dài ngày và giá vé máy bay khá cao nên nhiều người muốn thuê xe tự lái để chủ động hơn. Giá thuê xe trên thị trường hiện nay cũng tăng khá cao, tùy vào dòng xe, đời xe mà mức giá thuê khác nhau. Nhìn chung khách có nhu cầu cao ở dòng xe hạng B đời mới số tự động, chính vì vậy đây là phân khúc tăng giá thuê cao nhất. Nếu ngày thường chỉ khoảng 800.000 đồng/24 tiếng thì giá thuê dịp tết đang tăng gấp đôi”.

Dịch vụ cung cấp thuê xe thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại cũng đang thu hút khá nhiều sự lựa chọn của khách hàng. Chúng tôi đã khảo sát giá thuê trên ứng dụng vào thời điểm tết, hầu hết các xe còn trống là xe hạng A số sàn, và đặc biệt trong thời điểm chơi tết không có nhiều sự lựa chọn.

Ông Kiệt Phạm, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Zoomcar Vietnam, cho biết: “Nền tảng cho thuê xe Zoomcar ghi nhận nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường. Nhiều app (ứng dụng) cho thuê xe tự lái phát triển nhanh chóng và một số công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng tranh thủ mở rộng dịch vụ này, song nhiều thời điểm thị trường vẫn 'cháy' xe cho thuê, giá bị đẩy lên mức cao ngất ngưởng. Đây cũng là dự đoán của các nhà đầu tư dịch vụ thuê xe nên chúng tôi quyết định mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Trên tổng thể, lượng xe cá nhân và xe dịch vụ vẫn còn khá thấp so với tổng dân số cả nước, do đó nhu cầu thuê xe du lịch, xe tự lái vẫn còn tiềm năng khai thác trong nhiều năm tới. Điều này cũng tương đồng với các nước đang phát triển khác, ví dụ như tại Ấn Độ, dịch vụ cho thuê xe ô tô qua app ra đời từ năm 2013 đến nay đã có 10.000 xe trên nền tảng Zoomcar trên khắp châu Á và khu vực Trung Đông, Bắc Phi".

Tại thị trường Việt Nam, chỉ sau 1 năm hoạt động, app cho thuê xe tự lái này đã hòa vốn. Đây là mức tăng trưởng rất tốt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức như hiện nay. Số lượng xe gia nhập Zoomcar Việt Nam trong quý 4/2022 đã tăng 30% so với quý trước. Không chỉ giới hạn hoạt động ở TP.HCM, dự kiến năm 2023, Zoomcar sẽ mở rộng dịch vụ ra TP.Hà Nội và TP.Đà Nẵng. Song song đó, tiếp tục triển khai các tính năng, công cụ mới cho đối tác chủ xe để vừa cải thiện trải nghiệm khách hàng vừa tăng doanh thu”.





Tiềm ẩn rủi ro

Theo nhiều người kinh doanh cho thuê xe, nghề này chứa đựng nhiều rủi ro. Trong đó, không ít kẻ xấu lợi dụng tâm lý chủ quan của người cho thuê, sau khi thuê sẽ thay thế các linh phụ kiện cả trong và ngoài xe. Bên ngoài, kẻ xấu có thể đánh tráo các phụ kiện như gạt mưa, lốp, đèn hoặc gương chiếu hậu. Động cơ cũng dễ bị đánh tráo các linh kiện như bu gi, mô bi, phao xăng... Trong nội thất có thể là ghế hoặc vô lăng. Với mỗi thứ bị đánh tráo, kẻ xấu sẽ thay thế bằng một linh kiện kém chất lượng hơn. Chưa kể nhiều trường hợp tài xế non kinh nghiệm gây va quệt, trầy xước xe nhưng không thành thật nói với chủ xe.

Chị N.T.N, ngụ tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, kể: “Tôi rút kinh nghiệm từ các trường hợp bị thiệt hại, đưa ra các điều kiện để đảm bảo như khách thuê phải để lại xe máy trị giá trên 30 triệu đồng, phải có giấy tờ chứng minh, hộ khẩu…Tuy nhiên, khi đưa ra các yêu cầu đó thì lại rất khó tìm được khách vì họ ngại các thủ tục rườm rà".

Trước nhu cầu thuê xe dịp tết tăng cao, nhiều kẻ xấu cũng đã lợi dụng để lừa gạt. Anh N.Q.B, quản trị một diễn đàn về ô tô, chia sẻ: “Hiện nay có nhiều trường hợp cố ý lừa gạt khách có nhu cầu thuê xe tự lái bằng cách chào giá rẻ, các điều kiện cho thuê dễ dàng và dụ khách chuyển tiền đặt cọc, sau đó “biến mất”.

Anh Kiệt Phạm tư vấn: “Đối với khách thuê, cần lên kế hoạch trước và đặt xe sớm để có lựa chọn xe ưng ý và giá tốt. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, tránh trường hợp ép giá, lừa đảo; nghiên cứu kỹ các điều khoản sử dụng khi tham gia hợp đồng thuê xe, đặc biệt là chính sách đặt cọc, xăng dầu và phí trả chậm. Ngoài ra khách thuê xe cần kiểm tra xe cẩn thận trước và sau khi sử dụng. Đối với người cho thuê, cần lên danh sách xe trước để chốt chuyến, tăng giá phù hợp so với thị trường, tận dụng cơ hội trong năm mới để thu hút thêm khách hàng và xây dựng lòng trung thành bằng cách tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Ngoài ra nên kiểm tra và ghi lại hình ảnh trước và sau chuyến đi để tránh tranh chấp”.