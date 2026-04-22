Nhóc tì mời Tùng Dương hợp tác không cát sê là ai?

Tùng Dương kết hợp với giọng ca nhí

Theo chia sẻ từ ê kíp, đây là dự án của riêng Xệ Xệ, với mong muốn lan tỏa tình yêu Tổ quốc một cách gần gũi với thiếu nhi. Sự góp mặt của Tùng Dương không mang tính thương mại, mà xuất phát từ mối kết nối cá nhân. Quản lý của Xệ Xệ cũng chính là người từng làm việc cùng Double2T - nghệ sĩ từng hợp tác với Tùng Dương trong ca khúc Cánh chim phượng hoàng. Chính sự gắn kết này đã tạo nên một cuộc "bắt tay" đặc biệt, khi nam ca sĩ nhận lời tham gia như một sự ủng hộ dành cho dự án ý nghĩa.

Tùng Dương luôn sẵn sàng hỗ trợ tài năng nhí Ảnh: NVCC

Có Bác trong tim được lấy cảm hứng từ ca khúc bất hủ Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối thể hiện truyền thống, ê kíp lựa chọn cách làm mới bằng âm nhạc hiện đại, kết hợp thể loại hip hop với chất liệu dân tộc, nhằm đưa tinh thần lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ.

Điểm đặc biệt của MV không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở sự hội tụ của ba thế hệ. Nếu Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, Tùng Dương là tiếng nói đương đại, thì Xệ Xệ chính là hình ảnh của tương lai. Sự xuất hiện giản dị của vị nhạc sĩ lão thành trong MV tạo nên một điểm chạm cảm xúc, như lời nhắc về sự tiếp nối các giá trị tinh thần qua từng thế hệ.

Trong tổng thể, giọng hát nội lực của Tùng Dương đóng vai trò dẫn dắt, trong khi Xệ Xệ mang đến màu sắc hồn nhiên, tươi sáng. Sự kết hợp này không tạo cảm giác chênh lệch, mà ngược lại, giúp ca khúc cân bằng giữa chiều sâu và sự gần gũi.

Tùng Dương mong muốn mỗi tác phẩm mà mình góp giọng đều mang đến nhiều ý nghĩa Ảnh: NVCC

"Xệ Xệ là em bé đáng yêu và yêu nước. Ngay từ khi còn nhỏ, bé đã được gia đình định hướng và giáo dục về tình yêu dành cho quê hương đất nước. Đây là điều tốt nếu như bé Xệ Xệ muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bài bản. Thế nên, những em bé như Xệ Xệ xứng đáng được hỗ trợ và quan tâm", Tùng Dương chia sẻ với Thanh Niên.

MV được quay tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam cùng một số bối cảnh đời thường, lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, đặt cảm xúc làm trung tâm thay vì phô diễn hình ảnh. Những chi tiết như lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử hay nụ cười của nhạc sĩ Phạm Tuyên đều được sử dụng vừa đủ, góp phần làm nổi bật thông điệp tri ân và tự hào dân tộc.

Theo tiết lộ của ê kíp thực hiện, nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ hào hứng xuất hiện trong MV Có Bác trong tim mà còn ký tặng cho bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng để tài năng nhí có thể lan tỏa tới thế hệ mầm non tương lai qua cách thể hiện của mình.

Xệ Xệ (tên thật Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017) là rapper nhí, thường được gọi là "em bé chất". Là cháu của quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T, Xệ Xệ "gây sốt" mạng xã hội với phong cách rap độc lạ và đã phát hành các MV như: Em bé chất, Em bé Việt Nam, Thánh Gióng...