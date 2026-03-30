Nhóm 10 bạn nhỏ vô địch cuộc thi về STEM robotics

Sáng 29.3, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi FIRST® LEGO® League Vietnam Championship 2026 đã khép lại và trao giải tại TP.HCM. Vượt qua cuộc so tài gay cấn đến phút cuối, team Algae Rhythms (tên chính thức của nhóm 10 bạn nhỏ Việt Nam) Thanh Niên đã có dịp giới thiệu trong bài "10 bạn nhỏ dữ dội trong mắt người nước ngoài" đã chiến thắng chung cuộc về STEM robotics, giành vé tham dự cuộc thi thế giới sẽ diễn ra tại Mỹ.

Team Algae Rhythms ẢNH: NVCC

Đến với cuộc thi, các đội sẽ cùng nhau giao lưu văn hóa, học hỏi và tranh tài về STEM Robotics, mang đến những: Ý tưởng sáng tạo độc đáo; Thuyết trình và biện luận đầy hấp dẫn; Những góc nhìn quốc tế đa dạng và truyền cảm hứng

Ban tổ chức cũng dành quyền tham dự các cuộc thi phạm vi khu vực và châu lục mùa giải năm nay tại: Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc cho các đội đạt thành tích thấp hơn,

Như vậy, sau hành trình dài đầy nỗ lực và sáng tạo, sân chơi FIRST® LEGO® League Vietnam Championship 2026 chọn hơn 70 đội bước vào chặng cuối cùng, diễn ra trong 2 ngày 27, 28.3 tại TP.HCM. Các nhà khoa học nhí đã có những màn trình diễn đỉnh cao dự án và robot của mình; thể hiện tư duy khoa học, ý tưởng sáng tạo và đặc biệt tỏa sáng với tinh thần đồng đội đã được rèn luyện suốt mùa giải.

Đội trưởng Hải Đăng (áo trắng) cùng các thành viên tại vòng chung kết năm nay ẢNH: NVCC

Đáng lưu ý là vòng chung kết năm nay còn chào đón các đội quốc tế đến từ: Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông và cùng có những hoạt động giao lưu văn hoá ý nghĩa trong khuôn khổ cuộc thi.

Team Algae Rhythms với 10 gương mặt sáng tạo nhí đã vượt trội với dự án đưa ra giải pháp hữu ích cho ngành khảo cổ học, đồng thời đào sâu khám phá và giới thiệu văn hoá Chăm đến bạn bè quốc tế một cách sinh động.