10 bạn nhỏ Việt Nam 'dữ dội' trong mắt người nước ngoài

Thành thạo nhiều ngoại ngữ, giỏi kỹ năng mềm…

Gương mặt đầu tiên nhỏ tuổi nhất là Phạm Minh Nha Trang. Vào thời điểm cách đây 1 năm, Nha Trang đã sử dụng thành thạo tiếng Anh, Đức và tiếng Tây Ban Nha. Lúc đó Nha Trang cũng đã "lẫy lừng" tại rất nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế về ngoại ngữ và robotics, mang về nhiều huy chương và cúp vinh danh.

Các em nhỏ VN thuyết trình trước ban giám khảo tại Asia Pacific Open Championship 2025

Lớn hơn Nha Trang 1 tuổi là Nguyễn Gia Lê Vi (13 tuổi), bên cạnh khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ba Nha, Lê Vi còn là một tài năng mỹ thuật và piano, cũng đang là thành viên năng động trong dàn hợp xướng ở trường.

Nhỉnh tuổi hơn một chút (cùng 15 tuổi) thì có Cao Thảo Vân và Lâm Tâm Như. Các em Mai Phương Vy, Cảnh Lê Tử Tô, Hồ Thanh Trà và đặc biệt có 2 anh em Phạm Minh Đại Nam và Phạm Minh An Nam (tất cả cùng 16 tuổi).

Đại Nam phụ trách các câu lạc bộ tranh biện và mô phỏng Liên Hiệp Quốc tại trường, tham gia công tác giám khảo tại một số cuộc thi, đồng thời ngoài giờ học còn trực tiếp tham gia giảng dạy và phổ biến robotics tại các trường học ở Cần Giờ (TP.HCM) cùng với em trai An Nam.

Còn Mai Phương Vy tham gia câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản, GIN (Global issue network- mạng lưới vấn đề toàn cầu). Cảnh Lê Tử Tô thì sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, hiện tham gia câu lạc bộ mô phỏng Liên Hiệp Quốc và các hội nghị trường quốc tế. Riêng Hồ Thanh Trà đã tốt nghiệp thủ khoa trung học.

Sau cùng, người anh lớn của nhóm là Phạm Minh Hải Đăng (17 tuổi). Hải Đăng có điểm mạnh là thành thạo thiết kế robot, kỹ năng làm việc nhóm và làm trưởng nhóm rất tốt. Đăng đạt rất nhiều thành tích về robotics, các hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc, đặc biệt chính Đăng là người tham gia sáng lập và điều hành quỹ hỗ trợ các trường ở Cần Giờ tiếp cận và học robotics.

Những ông bố, bà mẹ "chịu chơi" cùng con

Để kết lại được một đội nhóm gồm 10 thành viên nói trên, với các độ tuổi khác nhau, trường học khác nhau, không hề đơn giản, nếu sau lưng các em không có những ông bố, bà mẹ "chịu chơi" cùng con.

TEAM Algae Rhythms (tên chính thức của đội nhóm 10 em nhỏ VN ở đấu trường robot game quốc tế) giành chiến thắng tại Đại học Macquarie (Úc) tháng 7.2025 chụp cùng phụ huynh đồng hành ẢNH: NVCC

Nguyễn Gia Lê Vi có bố là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên và đã từng theo bố đến phim trường của Đài phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ từ lúc mới chập chững biết đi. Nhạc sĩ Đình Nguyên từng có ca khúc Mẹ ơi! Tại sao góp phần đưa tên tuổi nhiều giọng ca nhí lên ngôi. Cha mẹ của Lê Vi hiện là doanh nhân ở TP.HCM với bộn bề công việc, nhưng "chơi với con" luôn là ưu tiên.

Khởi nguồn thành lập đội nhóm này là từ việc các anh chị lớn hơn kèm các em đọc sách trong giờ đọc sách ở trường. Khi Đại Nam kèm Lê Vi, "ông thầy" robotics này không bỏ qua cơ hội quảng cáo niềm đam mê của mình và kết quả đã có thêm thành viên mới cho nhóm. Điều bất ngờ là phía sau Đại Nam còn có cả "lò" robotics gồm: Hải Đăng, An Nam và Nha Trang, cùng được ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê và rèn luyện kỹ năng xã hội.

Mẹ Lê Vi kể những khi cả nhóm đến học ở nhà Đại Nam là những bữa được ăn no nê các món ngon do chính bố của bạn đứng bếp. Những năm qua, mẹ Đại Nam cũng dừng hết công việc bên ngoài, lui về giữ vai trò như tổng phụ trách cho đội nhóm. Chị dành thời gian đưa cả đội tham quan di tích lịch sử, làng nghề văn hóa… tìm hiểu bổ sung thực tế cho các con. Trong những lần như vậy, du khách quốc tế dù đến từ quốc gia nào và nói bằng ngôn ngữ gì cũng đều tỏ ra thích thú bởi có thể giao tiếp tốt với các em nhỏ VN tử tế.

Mẹ Đại Nam cho biết lần qua Úc dự thi, cả đội cũng chiếm được thiện cảm của hội đồng giám khảo ngay từ phút đầu vì những phần nội dung thể hiện hoàn hảo. "Thành tích các con đạt được là Giải nhất Core values - giá trị cốt lõi tại Asia Pacific Open Championship 2025 - Australia", chị chia sẻ.



