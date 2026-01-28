Nhóm chính trị Ý phẫn nộ vì nhân viên ICE của Mỹ đến hỗ trợ an ninh Olympic

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ có mặt tại Ý vào tháng 2 tới để giúp bảo vệ đoàn thể thao Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông.

Thông tin này được một nguồn tin giấu tên từ Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 27.1.

Việc ICE tham gia tại Thế vận hội Milano Cortina đã gây ra sự phẫn nộ trong một số chính trị gia Ý, khi các đặc vụ liên bang đang bị chỉ trích nặng nề ở Mỹ về việc thực thi chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 27.1, phe đối lập trung tả của Ý đã phản đối tại hội đồng khu vực Lombardy sau khi có thông tin các nhân viên ICE Mỹ sẽ có mặt tại Thế vận hội sắp tới.

Lãnh đạo của nhóm đảng Dân chủ Pierfrancesco Majorino cho rằng: “Tôi tin rằng đây thực sự là tin rất xấu. Chúng tôi không muốn những đội quân côn đồ của ông Trump ở đây; những kẻ giết hại thường dân. Chúng tôi không cần họ. Tôi không hiểu họ đang làm gì ở đây, và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chính phủ và tất cả các thể chế nên cùng nhau nói: ‘Chúng tôi không muốn các người ở đây’”.

Toàn cảnh Palazzo del Ghiaccio, nơi sẽ tổ chức các cuộc thi Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 ẢNH: REUTERS

Tại Milan, ông Giovanni Malago, chủ tịch ủy ban tổ chức Olympic, cho biết các nhân viên ICE sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động an ninh của ban tổ chức.

“Tôi nghe nói rằng các nhân viên ICE sẽ có mặt chỉ vì lý do kỹ thuật, bởi vì có các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ ở đây tại Ý, nhưng họ không liên quan gì đến các khía cạnh an ninh của Thế vận hội. Tôi biết rằng điều này là bình thường, hoặc gần như bình thường, khi có tổng thống hoặc phó tổng thống, hoặc, trong trường hợp này là sẽ có Ngoại trưởng Mỹ. Chỉ vậy thôi. Hơn nữa, có những quốc gia khác cũng có các biện pháp an ninh riêng để bảo vệ người đứng đầu nhà nước của họ, vì vậy đây không phải là vấn đề liên quan đến Thế vận hội mà là vấn đề cá nhân. Đây là những vấn đề kỹ thuật. Theo tôi, suy diễn khác đi là không đúng”, ông Malago nói.

Trước đó tại bang Minnesota, hai công dân Mỹ đã bị bắn chết trong tháng 1 trong các vụ việc riêng biệt liên quan đến các nhân viên ICE, gây ra sự phẫn nộ trên toàn nước Mỹ.

Theo nguồn tin từ đại sứ quán Mỹ, bộ phận Điều tra An ninh Nội địa của ICE sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông và sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động thực thi luật nhập cư nào.