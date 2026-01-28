Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhóm chính trị Ý phẫn nộ vì nhân viên ICE của Mỹ đến hỗ trợ an ninh Olympic
Video Thế giới

Nhóm chính trị Ý phẫn nộ vì nhân viên ICE của Mỹ đến hỗ trợ an ninh Olympic

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
28/01/2026 16:46 GMT+7

Theo một nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ, các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ giúp bảo vệ các đoàn đại biểu Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông ở Ý, xác nhận các báo cáo của truyền thông địa phương và gây ra sự phẫn nộ trong một số chính trị gia Ý.

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ có mặt tại Ý vào tháng 2 tới để giúp bảo vệ đoàn thể thao Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông.

Thông tin này được một nguồn tin giấu tên từ Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 27.1.

Việc ICE tham gia tại Thế vận hội Milano Cortina đã gây ra sự phẫn nộ trong một số chính trị gia Ý, khi các đặc vụ liên bang đang bị chỉ trích nặng nề ở Mỹ về việc thực thi chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 27.1, phe đối lập trung tả của Ý đã phản đối tại hội đồng khu vực Lombardy sau khi có thông tin các nhân viên ICE Mỹ sẽ có mặt tại Thế vận hội sắp tới.

Lãnh đạo của nhóm đảng Dân chủ Pierfrancesco Majorino cho rằng: “Tôi tin rằng đây thực sự là tin rất xấu. Chúng tôi không muốn những đội quân côn đồ của ông Trump ở đây; những kẻ giết hại thường dân. Chúng tôi không cần họ. Tôi không hiểu họ đang làm gì ở đây, và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chính phủ và tất cả các thể chế nên cùng nhau nói: ‘Chúng tôi không muốn các người ở đây’”.

Lực lượng ICE của Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh tại thế vận hội Ý - Ảnh 1.

Toàn cảnh Palazzo del Ghiaccio, nơi sẽ tổ chức các cuộc thi Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026

ẢNH: REUTERS

Tại Milan, ông Giovanni Malago, chủ tịch ủy ban tổ chức Olympic, cho biết các nhân viên ICE sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động an ninh của ban tổ chức.

“Tôi nghe nói rằng các nhân viên ICE sẽ có mặt chỉ vì lý do kỹ thuật, bởi vì có các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ ở đây tại Ý, nhưng họ không liên quan gì đến các khía cạnh an ninh của Thế vận hội. Tôi biết rằng điều này là bình thường, hoặc gần như bình thường, khi có tổng thống hoặc phó tổng thống, hoặc, trong trường hợp này là sẽ có Ngoại trưởng Mỹ. Chỉ vậy thôi. Hơn nữa, có những quốc gia khác cũng có các biện pháp an ninh riêng để bảo vệ người đứng đầu nhà nước của họ, vì vậy đây không phải là vấn đề liên quan đến Thế vận hội mà là vấn đề cá nhân. Đây là những vấn đề kỹ thuật. Theo tôi, suy diễn khác đi là không đúng”, ông Malago nói.

Trước đó tại bang Minnesota, hai công dân Mỹ đã bị bắn chết trong tháng 1 trong các vụ việc riêng biệt liên quan đến các nhân viên ICE, gây ra sự phẫn nộ trên toàn nước Mỹ.

Theo nguồn tin từ đại sứ quán Mỹ, bộ phận Điều tra An ninh Nội địa của ICE sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông và sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động thực thi luật nhập cư nào.

Tin liên quan

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân: có truy tố được không?

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân: có truy tố được không?

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắn chết hai công dân Mỹ trong vòng 1 tháng ở TP.Minneapolis (bang Minnesota). Liệu có thể có hậu quả pháp lý nào không, khi các nhân viên liên bang thường được miễn truy tố tại tiểu bang đối với các hành động được thực hiện trong quá trình thi hành nhiệm vụ chính thức của họ?

Khám phá thêm chủ đề

ICE Thế vận hội mùa đông siết chặt nhập cư Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận