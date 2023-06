Nhóm đòi nợ thuê lãnh án tù vì 'giam lỏng', dán ảnh nạn nhân khắp xóm

Chiều 12.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiến (61 tuổi), Mai Văn Sự (46 tuổi), đều trú tại Hà Nội, cùng mức án 10 năm 6 tháng tù về 2 tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.



Cùng vụ án, 5 bị cáo khác bị tuyên từ 8 năm 9 tháng đến 10 năm tù về 2 tội danh nêu trên.

Nhóm bị cáo tại tòa ngày 12.6 PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, năm 2018, bị cáo Chiến nhiều lần cho bà Ngô Thị C. (50 tuổi, trú Hà Nội) vay tiền, lãi suất theo thỏa thuận. Cũng trong thời gian này, bị cáo và con trai chuyển tiền cho bà C. với tổng số gần 5,2 tỉ đồng để nhờ mua đất.

Mãi không thấy bà C. tìm được đất và cũng không trả lại tiền, mẹ con bị cáo Chiến đòi tiền nhưng không được. Do đó, bị cáo nhờ nhân viên tìm người để thuê đòi nợ. Địa chỉ được tìm đến là Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng.

Tháng 10.2021, bị cáo Chiến ký hợp đồng ủy quyền đòi nợ số tiền gần 5,2 tỉ đồng cho phía công ty. Sau đó, nhân viên công ty thu hồi nợ, trong đó có Mai Văn Sự, đến nhà bà C. để đòi nợ.

Thấy nhóm người xăm trổ tới nhà, bà C. gọi điện cho công an cơ sở. Lực lượng chức năng có mặt, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, khoảng 2 giờ ngày 14.10.2021, Sự điều khiển ô tô đỗ chắn cửa nhà bà C., một nhóm khác chia làm 2 ca ngày - đêm để canh giữ bà C. ở trong nhà, không cho người ngoài vào.

Ngày 16.10.2021, nhóm của Sự in hình ảnh bà C. kèm dòng chữ "lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị C…", rồi dán lên tường nhà bà C. và những nhà xung quanh.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi bà C. gọi taxi để ra ngoài, nhóm của Sự giữ chân, đứng vây xung quanh, yêu cầu giải quyết xong khoản nợ mới được đi.

Đúng lúc, tổ công tác công an đi tuần tra thì phát hiện vụ việc, yêu cầu tất cả về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Chiến và con trai khai đưa số tiền trên để nhờ bà C. mua đất, nhưng bà C. không mua đất mà đem cho người khác vay lấy lãi.

Cơ quan điều tra triệu tập bà C. đến làm việc, tuy nhiên người phụ nữ này không tới nên chưa làm rõ được hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến việc bà C. nhận gần 5,2 tỉ đồng để tạm đình chỉ, khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết sau.