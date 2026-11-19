Tin liên quan Hỗn loạn trước Festival Club: Nhóm thanh niên xịt hơi cay, một người chạy vào rừng lẩn trốnSau khi dùng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người trước quán bar ở Đà Nẵng, nhóm thanh niên lên ô tô bỏ trốn, một người chạy vào rừng. Lực lượng công an vào cuộc truy tìm xuyên đêm.Ông Lê Thanh Thản đưa 2 phương án đổi nhà hoặc hoàn tiền cho cư dân CT6 Kiến Hưng Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề chạy xe đánh võng du khách lạng lách Hội An du lịch Hội An du khách lái xe lạng lách
Bình luận (0)