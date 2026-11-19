Nhóm du khách nước ngoài chạy xe đánh võng ở Hội An bị xử phạt

Nhóm du khách nước ngoài bị CSGT xử phạt 19,5 triệu đồng vì chạy xe máy lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm ở Hội An (Đà Nẵng).