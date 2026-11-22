Reuters ngày 21.11 đưa tin giải pháp lọc nước nêu trên được thực hiện bởi giáo viên hướng dẫn Galileu da Silva Pires và nhóm học sinh Trường trung học Jose Mota (thị trấn Manacapuru, khu vực sông Amazon tại Brazil).

Mẫu than carbon lọc nước được lấy từ việc nung xương cá pirarucu và nghiền thành bột ẢNH: REUTERS

Nhóm sử dụng phần xương sống lớn của loài cá pirarucu bản địa (cá hải tượng long) - thường dài tới 2 m - đem nung ở nhiệt độ lên đến 900 độ C, rồi nghiền phần xương cháy thành loại bột có khả năng hấp thụ kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác.

"Đây là dạng carbon sinh thái bền vững, không cần chặt cây. Nhờ đó, chúng ta có thể tạo ra nước uống từ nguồn tài nguyên này", ông da Silva Pires cho biết.

Các cộng đồng sống ven sông tại vùng Amazon thường phải dùng nước uống chưa được xử lý trong mùa hạn hán, khi trời không có mưa và mực nước sông giảm khiến các chất ô nhiễm đậm đặc hơn. Sông Solimoes, đoạn thượng nguồn sông Amazon chảy qua Manacapuru, hiện cũng ở mức nước thấp sau đợt hạn hán.

Nhóm học sinh Brazil so sánh mẫu nước lấy từ sông (chai bên trái) và nước đã qua bộ lọc dùng nguyên liệu xương cá pirarucu ẢNH: REUTERS

Ngoài việc lọc nước mà không cần chặt cây lấy gỗ, tận dụng xương cá hải tượng long còn giúp giảm tình trạng rác thải cá tích tụ sau khi người dân lấy phần thịt và vứt bỏ xương.

"Chúng em rất vui khi có nguồn nước lọc chất lượng hơn và tạo ra thứ có giá trị", học sinh Ana Flavia Costa Lopes (18 tuổi) nói.

Ông da Silva Pires cho rằng dự án có thể áp dụng ở nhiều cộng đồng khác, tận dụng tài nguyên thiên nhiên để giải quyết vấn đề nước sạch kéo dài nhiều thập niên.