Tổ chức bảo vệ quyền người bản địa Survival International (trụ sở ở Anh) ngày 17.11 công bố hình ảnh khoảng 20 người thuộc bộ lạc Awa xuất hiện tại một ngôi làng ở bang Maranhao (đông bắc Brazil). Tổ chức này gọi đây là cuộc gặp hiếm có giữa nhóm người vốn tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cư dân địa phương, theo Reuters.

Các thành viên của bộ lạc Awa xuất hiện tại bang Maranhao, Brazil ngày 17.11.2026 ẢNH: REUTERS

Những người Awa đã xin thức ăn và được dân làng giúp đỡ. "Họ xin khoai lang rồi mang trở lại rừng", Survival International cho biết. Theo tổ chức này, người Awa chủ yếu sống bằng săn bắn, hái lượm nhưng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ nạn khai thác gỗ, săn bắt và chăn nuôi gia súc trái phép.

Tổ chức đại diện các cộng đồng bản địa Maranhao (Coapima) cảnh báo một số thành viên trong bộ lạc, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, có dấu hiệu suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Tổ chức này cũng lo ngại việc tiếp xúc đột ngột với người ngoài có thể khiến cộng đồng biệt lập đối mặt các bệnh truyền nhiễm mà họ có rất ít khả năng miễn dịch.

Survival International cho hay chưa từng ghi nhận cuộc gặp tương tự với bộ lạc Awa trong nhiều thập niên gần đây. Tổ chức này cho rằng tình trạng xâm lấn đất rừng có thể là nguyên nhân khiến họ phải tìm kiếm lương thực bên ngoài nơi sinh sống.

Chính phủ Brazil cho biết bộ lạc Awa đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu chính thức về các cộng đồng thổ dân biệt lập và đang được giám sát bởi một nhóm bảo vệ chuyên trách từ Cơ quan phụ trách các vấn đề người bản địa Brazil (Funai). Funai ngày 17.11 xác nhận đã xem xét video và thông tin trên mạng xã hội về cuộc tiếp xúc tại vùng đất bản địa Arariboia, bang Maranhao. Funai đã kích hoạt phương án ứng phó nhằm hạn chế nguy cơ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh chính sách của chính phủ Brazil vẫn là không chủ động tiếp xúc với các cộng đồng sống biệt lập.

Survival International giải thích những hình ảnh được công bố theo đề nghị của nhóm bảo vệ rừng thuộc cộng đồng Guajajara, vốn nhiều năm đấu tranh chống các hoạt động xâm lấn trái phép.

Giám đốc Survival International Caroline Pearce cảnh báo bộ lạc Awa đang bị dồn vào "một hòn đảo ngày càng nhỏ hẹp trong rừng Amazon, bị bao quanh bởi sự tàn phá". Theo bà, việc họ xuất hiện xin thức ăn cho thấy những sức ép có thể đang đe dọa sinh kế của cộng đồng vốn tự cung tự cấp.

Nhóm bảo vệ rừng Guajajara cũng cảnh báo nạn phá rừng, cháy rừng, biến đổi khí hậu và lấn chiếm đất đai đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người Awa.

Theo thống kê của Survival International, hiện có khoảng 196 nhóm người bản địa sống biệt lập được xác định tại 10 quốc gia, phần lớn ở Amazon. Trong số đó có 124 nhóm tại Brazil.