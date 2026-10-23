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    Công an xử lý nhóm học sinh đặt bột pháo qua TikTok để chế pháo nổ

    Bá Cường
    Bá Cường
    Công an xã Ninh Châu (Quảng Trị) vừa phát hiện một nhóm học sinh mua bột pháo trên mạng xã hội TikTok để tự chế 30 quả pháo nổ.

    Ngày 23.10, thông tin từ Công an xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện một nhóm học sinh tự chế pháo nổ trên địa bàn.

    Cụ thể, qua quá trình nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Ninh Châu phát hiện nghi vấn có một nhóm học sinh liên quan đến việc tự chế pháo nổ.

    Công an xử lý nhóm học sinh đặt bột pháo qua TikTok để chế pháo nổ- Ảnh 1.

    Số pháo nổ được các học sinh tự chế nhằm trao đổi, bán lại cho học sinh cùng trường

    ẢNH: CÔNG AN XÃ NINH CHÂU

    Ngày 16.10, lực lượng chức năng đã mời các em học sinh liên quan đến xác minh. Tại cơ quan công an, một học sinh 13 tuổi khai nhận đã đặt mua 1,5 kg bột pháo qua mạng xã hội TikTok, sau đó tự chế thành 30 quả pháo. Số pháo này dự kiến sẽ đem ra trao đổi, bán lại cho học sinh cùng trường.

    Qua quá trình làm việc, nhóm học sinh đã giao nộp toàn bộ số pháo tự chế cho lực lượng công an.

    Nhận thấy đây là hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo nổ tự chế tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, Công an xã Ninh Châu đã phối với gia đình các học sinh và nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các học sinh liên quan.

    Đồng thời, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn.

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