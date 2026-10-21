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    Đột kích 7 kho hàng vùng biên Việt - Lào, phát hiện 30 tấn pháo nổ

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 người liên quan đến vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo nổ các loại, là tang vật lớn nhất từ trước đến nay.

    Ngày 21.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Savannakhet và lực lượng chức năng bắt giữ 3 người Lào liên quan đến đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại.

    Đột kích 7 kho hàng vùng biên Việt - Lào, phát hiện 30 tấn pháo nổ- Ảnh 1.

    Số lượng pháo khủng trong chuyên án lần này

    ẢNH: THANH LỘC

    Trước đó, ngày 13.9, lực lượng phối hợp đã đột kích, phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.120 thùng pháo gồm nhiều chủng loại (pháo 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...) với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ và pháo nổ các loại.

    Đột kích 7 kho hàng vùng biên Việt - Lào, phát hiện 30 tấn pháo nổ- Ảnh 2.

    Một kho hàng bị phát hiện

    ẢNH: THANH LỘC

    Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, lợi dụng đêm tối, mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn vào rừng.

    Kiên trì truy xét, mở rộng điều tra, ngày 19.10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cùng Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 người gồm: A Mày (64 tuổi, biệt danh “Bố già đường biên”), Thạo A Lăm (43 tuổi) và Thạo Đỏ (45 tuổi). Cả 3 cùng ở bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn.

    Đột kích 7 kho hàng vùng biên Việt - Lào, phát hiện 30 tấn pháo nổ- Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng làm việc với nghi phạm

    ẢNH: THANH LỘC

    Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, với khoảng 30 tấn pháo bị thu giữ, đây là chuyên án có số lượng tang vật pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy.

    Hiện các lực lượng tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những người liên quan, trong đó có các đối tượng người Lào và Việt Nam, để xử lý theo quy định pháp luật.

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    pháo nổ Bộ đội biên phòng Quảng Trị

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