Bắt 2 người Lào vận chuyển hơn 6 tạ pháo nổ và ma túy qua biên giới

Ngày 3.8, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 nghi phạm người Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy và chất nổ.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ ngày 2.8, tại Km 869 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Tuyên Lâm), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra phương tiện nghi vấn.

Hai nghi phạm người Lào cùng số tang vật ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phương tiện bị kiểm tra là xe đầu kéo có biển số Lào 0945 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam do tài xế Mạ Ni Lợt Tọm (34 tuổi) điều khiển, đi cùng là phụ xe Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay (36 tuổi, cùng ở tỉnh Khăm Muồn, Lào).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 484 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng lên tới 633 kg. Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 35 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên là được thuê để vận chuyển trái phép từ Lào tuồn vào Việt Nam tiêu thụ. Riêng 35 viên ma túy tổng hợp được các nghi phạm mang theo nhằm mục đích sử dụng cá nhân trên đường đi.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.