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Thời sự

Đà Nẵng: Kiểm tra chung cư cao cấp, phát hiện 2 người nước ngoài dương tính ma túy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Qua đợt tổng kiểm tra các chung cư cao cấp trên địa bàn, Công an phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) phát hiện 2 người nước ngoài dương tính với ma túy.

Ngày 2.8, Công an phường Hải Châu cho biết đơn vị vừa tổ chức tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú tại các tòa chung cư cao cấp trên địa bàn, kết hợp test nhanh ma túy đối với người lưu trú.

Cụ thể, lúc 3 giờ ngày 1.8, Công an phường Hải Châu huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra tại 2 khu căn hộ cao cấp.

Đà Nẵng:Kiểm tra chung cư cao cấp, phát hiện 2 người nước ngoài dương tính ma túy - Ảnh 1.

Công an phường Hải Châu đồng loạt kiểm tra tại 2 khu căn hộ cao cấp

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG HẢI CHÂU

Tại tòa nhà S., lực lượng chức năng kiểm tra 118 phòng với 203 khách là người nước ngoài đang lưu trú. Qua test nhanh ma túy đối với 72 trường hợp, phát hiện 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc dương tính với ma túy (loại Ketamine).

Tại tòa nhà B., lực lượng chức năng kiểm tra 92 phòng với 154 khách là người nước ngoài; test nhanh 57 trường hợp, phát hiện 1 người đàn ông quốc tịch Ấn Độ dương tính với ma túy (loại cần sa).

Hiện Công an phường Hải Châu đang tiếp tục lập hồ sơ, củng cố tài liệu để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Công an phường Hải Châu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý cư trú, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê và chung cư cao cấp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng phường Hải Châu không ma túy.

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