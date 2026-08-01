Bắt giữ người đàn ông trộm cắp, tàng trữ ma túy ở Cần Thơ

Ngày 1.8, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Sóc Trăng vừa bắt giữ Thạch Hoàng Nam (36 tuổi, ở phường Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về 2 hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ làm rõ đối với Thạch Hoàng Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, chiều 31.7, Công an phường Sóc Trăng kiểm tra đột xuất căn nhà Nam đang thuê ở tại khu vực 2, phường Sóc Trăng. Nơi này không có số nhà và Nam cũng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định.

Nam thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy và cất giấu ma túy trong nhà vệ sinh. Qua kiểm tra, công an đã thu giữ một số ma túy cùng các dụng cụ sử dụng có liên quan, và phát hiện nhiều đoạn dây cáp điện cùng các dụng cụ nghi dùng để cắt, tháo dây cáp điện. Qua đấu tranh, Nam khai nhận số dây cáp điện này Nam cùng một số người khác đã trộm cắp tại nhiều địa điểm trên địa bàn lân cận phường Sóc Trăng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Sóc Trăng xác định một số đồng phạm trộm cắp với Nam đã bị Công an xã Đại Ngãi phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ Thạch Hoàng Nam tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, để xử lý.