Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giấu ma túy trong thùng cam tươi, thiếu niên 17 tuổi bị khởi tố

Đức Nhật
Đức Nhật

Giấu ma túy dưới đáy thùng xốp rồi phủ kín bằng cam tươi để qua mắt lực lượng chức năng, thiếu niên 17 tuổi bị công an bắt giữ, khởi tố.

Ngày 16.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Nghĩa (17 tuổi, ở thôn Trực Đạo, xã Phù Mỹ Tây; trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giấu ma túy trong thùng cam tươi, thiếu niên 17 tuổi bị khởi tố- Ảnh 1.

Thiếu niên giấu gần 100 g ma túy dưới đáy thùng xốp rồi phủ kín bằng cam tươi để ngụy trang

ẢNH: CÔNG AN

Trước đó, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm địa bàn, khoảng trưa 10.6, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Phù Mỹ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Phù Mỹ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nghĩa đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nghĩa cất giấu ma túy dưới đáy một thùng xốp, phía trên phủ kín cam tươi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 100 g ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận được một người lạ mặt, không rõ nhân thân, lai lịch thuê vận chuyển số ma túy trên. Theo thỏa thuận, tiền công sẽ được trả sau khi giao hàng thành công. Các giao dịch, liên lạc giữa các đối tượng đều thực hiện thông qua mạng xã hội.

Giấu ma túy trong thùng cam tươi, thiếu niên 17 tuổi bị khởi tố- Ảnh 2.

Lê Văn Nghĩa bị khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

ẢNH: CÔNG AN

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

'Giang hồ mạng' Long 'chín ngón' bị bắt vì sử dụng ma túy

'Giang hồ mạng' Long 'chín ngón' bị bắt vì sử dụng ma túy

Khi Long 'chín ngón' đang cùng một số người khác sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy vận chuyển trái phép chất ma túy bắt quả tang mạng xã hội Gia Lai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận