Giấu ma túy trong thùng cam tươi, thiếu niên 17 tuổi bị khởi tố

Ngày 16.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Nghĩa (17 tuổi, ở thôn Trực Đạo, xã Phù Mỹ Tây; trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu niên giấu gần 100 g ma túy dưới đáy thùng xốp rồi phủ kín bằng cam tươi để ngụy trang ẢNH: CÔNG AN

Trước đó, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm địa bàn, khoảng trưa 10.6, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Phù Mỹ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Phù Mỹ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nghĩa đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nghĩa cất giấu ma túy dưới đáy một thùng xốp, phía trên phủ kín cam tươi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 100 g ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận được một người lạ mặt, không rõ nhân thân, lai lịch thuê vận chuyển số ma túy trên. Theo thỏa thuận, tiền công sẽ được trả sau khi giao hàng thành công. Các giao dịch, liên lạc giữa các đối tượng đều thực hiện thông qua mạng xã hội.

Lê Văn Nghĩa bị khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy ẢNH: CÔNG AN

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.